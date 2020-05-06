2020-05-06T17:22:52+03:00
Общество

«Мама каждый день пишет ей послания, но ответа нет»: новые подробности о пропавшей на Урале полгода назад девушке

В октябре 2019 года 14-летняя Олеся Ежова не вернулась из школы. Родители подростка до сих пор ее ищут, а следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».
Юлия СТАЛИНА
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Олеся пропала в октябре 2019 года. Фото: соцсети.Олеся пропала в октябре 2019 года. Фото: соцсети.
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Когда Олеся Ежова из уральского города Туринск пропала, ей было 14 лет. В конце октября 2019 года девушка отправилась в школу, но на учебу не пришла. Рюкзак Олеси нашли возле реки, а самого подростка и след простыл. До сих пор родители Олеси ломают голову, почему дочка сбежала. Прошло полгода, а поиски все продолжаются, следователи почти сразу завели уголовное дело по статье «Убийство».

Как только стало известно о пропаже ребенка в Туринске, на поиски отправились волонтеры отряда «Прорыв», полиция и знакомые семьи. Несколько дней прочесывали окрестности, удалось найти только школьный портфель, следы терялись у реки. Олеся не выходила на связь. С собой не взяли никаких документов.

«НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ»

Олеся Ежова на тот момент училась в 9-ом классе. Родственники говорят, что она всегда была домоседкой и если задерживалась, то всегда предупреждала об этом. Готовилась к выпускным экзаменам и мечтала поступить в колледж на эколога или врача. Однажды вместе с классом пропавшая ездила в Екатеринбург на экскурсию по учебным заведениям, когда вернулась домой заявила, мол живут они в «дыре», а ей хочется переехать в большой город.

- Мы ждали выпуска, планировали сразу перебраться в Екатеринбург вместе с Олесей. Никогда ей ничего не запрещали, а только поддерживали, - не понимает мама пропавшей девочки Анна Ежова.

Девушку ищут волонтеры и полиция. Фото: поисковый отряд "Прорыв"

Девушку ищут волонтеры и полиция. Фото: поисковый отряд "Прорыв"

Прошло полгода с момента пропажи Олеси, мама подростка до сих пор ждет дочку. Каждый день женщина пишет в своих социальных сетях послания для нее: рассказывает как у них дела, публикует фотографии нетронутой комнаты Олеси.

- Я не знаю, читает она это или нет. Надежда умирает последней. Каждый день я просматривая десятки страниц подростков. Они сейчас все такие похожие, на аватарке стоят фото кумиров или непонятные картинки. Вот иногда кажется, что нашла Олесю, вроде и пишет также, мысли похожие, но это не она, - разоткровенничалась мама.

Анна Ежова уверяет, что в семье у них скандалов никогда не было. Дочь всегда делилась своими переживаниями с мамой.

СБЕЖАЛА ПОСЛЕ СМЕРТИ КУМИРА

Олеся увлекалась «кей-поп культурой». Это такой музыкальный жанр, родом из Южной Кореи. Перед самой пропажей ее кумир, певица Солли, совершила самоубийство. Новость о смерти любимой исполнительницы потрясла ребенка. Олеся даже поставила фотографию Солли на аватарку в социальной сети «Вконтакте». Но мама Олеси категорически отметает эту версию. Говорит, что музыка тут не причем.

Причиной побега из дома могла стать неразделенная любовь. Фото: соцсети

Причиной побега из дома могла стать неразделенная любовь. Фото: соцсети

БЫЛА С МУЖЧИНОЙ В ТЮМЕНИ

Одной из версий, почему Олеся пропала – была любовь, возможно неразделенная. Девушка сделала запись на странице «Вконтакте», которая смутила родителей. «Прости малыш, я твоя краш», на молодежном сленге «краш» означает, когда один человек сильно любит другого, но это не взаимно.

- В городе она ни с кем не встречалась, о мальчиках тоже не рассказывала. Возможно она общалась с кем-то в интернете, переписывалась. После пропажи Олеси, я разговаривала с ее подругами. Они тоже ничего не знают, - продолжает Анна Ежова.

Как только ориентировки на девочку распространились в интернете, родителям стали поступать звонки. Похожую рыжеволосую девушку видели в Нижнем Тагиле, но след так и не нашли. Три месяца назад позвонил мужчина, уверял, что пропавшая сейчас находится в Тюмени.

- Мужчина сказал, что видел Олесю в компании какого-то мужчины. У него даже были видео на авторегистраторе, но потом они стерлись. Я передала эту информацию следователям, - добавила женщина.

Родители девочки называют ее спокойно домоседкой. Фото: соцсети

Родители девочки называют ее спокойно домоседкой. Фото: соцсети

Поиски Олеси Ежовой продолжаются. Сейчас девушке уже 15 лет. Родители готовы заплатить за любую информацию о местонахождении их дочери.

Приметы: рост — 167 см, телосложение среднее, волосы рыжие, глаза бирюзовые. На момент пропажи была одета в светло-бежевую куртку с большим воротником, джинсы синего цвета с завышенной талией, черные лакированные ботинки, серую вязаную кофту.

Если вы видели пропавшую девушку, звоните по телефонам:

Мама Анна Ежова: +7-912-200-18-13,

Руководитель отряда «Прорыв» Наталья: +7 900-044-02-20,

Полиция: 02,102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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