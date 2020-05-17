«Общество нам не мама с папой»: уральский бизнесмен решил дарить роллы тем, кто признается в нетрадиционной ориентации

В Екатеринбурге владелец службы доставки «Сушкоф» Иван Зайченко в честь Всемирного дня борьбы с гомофобией, которая ежегодно отмечается 17 мая, запустил акцию для всех представителей ЛГБТ-меньшинств. Для того, чтобы получить бесплатные роллы, нужно всего лишь воспользоваться промокодом «имею право». Так бизнесмен решил поздравить меньшинства с праздником.

- Каждый волен распоряжаться своим телом так, как считает нужным. А общество нам не мама с папой, чтобы говорить, с кем мы должны встречаться, а с кем нет, - написал на своей странице в Instagram Иван Зайченко.

Вот только уже через пару часов пост был удален. До самого бизнесмена «КП-Екатеринбург» дозвониться не удалось. Однако мы поговорили с пресс-секретарем ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге и выяснили, как на это отреагировали сами меньшинства.

Фото: скриншот со страницы Ивана Зайченко в Instagram

- Мы видели этот пост и видели, что его сразу удалили. Сейчас сидим и обсуждаем, что это вообще такое было. Я не знаю, как на это реагировать, потому что неизвестны мотивы. Может быть, их завалили заказами, и они поняли, что для них было невыгодно. Может быть кто-то пожаловался на них в соцсетях, может, кто-то из их клиентов отказался с ними сотрудничать. Так, к сожалению, иногда бывает, - рассказала Алла, пресс-секретарь ресурсного центра.

Но, вместе с тем, по ее словам, ничего обидного для сексуальных меньшинств в этом нет, поскольку в посте содержится только информация о промокоде, которым, по сути, могут воспользоваться абсолютно все: «Тут не предполагалось, что надо кому-то что-то доказывать и совершать каминг-аут». Кроме того, Алла считает, что, как и все крупные и популярные компании, «Сушкоф» просто хотел «словить хайп» на дате Всемирного для борьбы с гомофобией.

- С каждым годом все больше каких-то организаций, которые никак не связаны с защитой прав ЛГБТ-сообщества, но они все равно присоединяются к дате 17 мая. Поэтому вполне возможно, что отдел маркетинга «Сушкофа» подумал, что тоже могут присоединиться, - добавляет Алла. – Но я не вижу в этом ничего обидного в этом. Я, когда увидела пост, наоборот, очень порадовалась. Потому что ресторан очень популярен. И наверняка, если бы пост остался, они бы так привлекли внимание большой аудитории к сегодняшней дате. И те, кто не знал бы, что это за день, узнали.

Кстати, не так давно ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге подвел статистику за 2019 год, в которой выяснил, как именно нарушаются права сексуальных меньшинств. Так, за минувший год было зарегистрировано 230 таких случаев. Больше всего было оскорблений, травли, аутинга и физического насилия.

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