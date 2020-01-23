2020-01-23T13:52:30+03:00
Общество

«Коллега увидел маникюр и захотел отрезать мне пальцы»: как на Урале унижают ЛГБТ-сообщества

Основная проблема, с которой сталкиваются сексуальные меньшинства – буллинг
Олег ГАЛИМОВ
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До 2016 года на Урале никто не занимался мониторингом правонарушений на почве гомо-, би- или трансфобииДо 2016 года на Урале никто не занимался мониторингом правонарушений на почве гомо-, би- или трансфобииФото: Тимур ХАНОВ
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Ресурсный центр ЛГБТ подвел предварительные результаты за 2019 год на предмет того, как унижают из-за сексуальной ориентации и гендерной идентичности в Екатеринбурге. Среди основных проблем оказались буллинг, травля и аутинг (разглашение сексуальной ориентации).

- Пока мы владеем лишь предварительной информацией. Призываем всех заполнять нашу анкету и рассказывать о случаях правонарушений, с которыми они столкнулись в 2019 году. Собирать планируем до 31 января. В феврале займемся полноценной обработкой информации и подготовкой отчёта, который планируем выпустить в марте, - рассказывает «Комсомолке» пиар-менеджер Ресурсного центра ЛГБТ Алла Чикинда.

Статистика от ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Статистика от ресурсного центра ЛГБТ в ЕкатеринбургеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Помимо статистики в центре также представили сводку демографии:

Мужчин – 11; Женщин – 15; с гендерной идентичностью не определились – 4; Иные гендерные идентичности – 4

Среди них: лесбиянки -7, бисексуальные/пансексуальные – 15, геи – 5, асексуальные – 1, гетеро – 4, не определились с ориентацией – 2.

Возраст пострадавших представителей ЛГБТ: до 18 лет - 18; 18-22 лет - 11; 23-30 лет - 1; 31-40 лет – 4.

ЧТОБЫ НЕ ВЫДЕЛЯТЬСЯ – НАДЕВАЮ ОДЕЖДУ УНИСЕКС

История трансгендерной девушки Валерии также попала в сводку Ресурсного центра ЛГБТ за прошедший год. Проблемы начались, когда коллеги начали замечать выделяющийся в мужском коллективе внешний вид девушки.

В 2018 году было зарегистрировано 413 случаев нарушения прав сексуальных меньшинств Фото: Тимур ХАНОВ

В 2018 году было зарегистрировано 413 случаев нарушения прав сексуальных меньшинствФото: Тимур ХАНОВ

Лишь после 30 она полностью осознала и приняла свою идентичность. Но, как и ожидалось, поддержки и понимания на работе ждать было напрасно.

- Коллеги стали замечать, что ни их фоне я выгляжу иначе, - рассказывает «КП» Валерия. – Чтобы не так сильно выделяться приходится надевать одежду унисекс. Но как-то раз я сделала себе японский маникюр, от которого ногти стали глянцевыми. И началось. Все стали вертеть мою руку и вглядываться в нее во время рукопожатия. Я, разумеется, пыталась вырваться, но мне крепко сжимали запястье. В итоге один коллега сказал «Завтра боглагрку принесу, пальцы отрежем тебе, чтобы этого всего не видеть».

В ответ Валерия пригрозила мужчине уголовной ответственностью. По ее словам в ее рабочем коллективе она находит поддержку от половины женщин.

- Большинство мужчин просто поинтересовались, зачем мне это и мы по-прежнему нормально общаемся и здороваемся, - добавила Валерия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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