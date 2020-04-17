От клеветы до насилия: как в Екатеринбурге нарушаются права ЛГБТ-сообщества

17 Апр 2020 2020-04-17T11:17:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге подвел статистику за 2019 год. За это время анкету центра заполнили 131 человек, из них - 32 из других регионов.

Зафиксировано 230 случаев нарушений прав, из них 168 – случаи, которые произошли в 2019 году и/или происходят на момент начала 2020.

- Общее количество нарушений снизилось, так как мониторинг идет уже четыре года, и многие случаи из прошлого заявителями/ницами были описаны ранее. Меньшее количество нарушений на одну анкету связано в том числе с тем, что персоны описывают кейсы более общими фразами, менее охотно идут на контакт при попытке дать обратную связь, задать уточняющие вопросы. Можно предположить, что усилился страх потери анонимности. Также увеличилось количество анкет, в которых заявители говорят о том, что не сталкивались с дискриминацией, но при этом только один заявитель сказал о том, что является полностью открытым в своей принадлежности к ЛГБТ, - рассказывает, координатор программы мониторинга Ресурсного центра для ЛГБТ Арсений Виноградов.

Виды нарушений:

Оскорбления: 63 всего

Буллинг/травля: 45 всего, 37 в 2019

Аутинг: 34 всего, 25 в 2019

Физическое насилие: 30 всего, 21 в 2019

Угроза жизни и здоровью: 26 всего, 19 в 2019

Увольнение, принуждение к увольнению: 15 всего, 13 в 2019 году

Клевета: 14 всего, 10 в 2019

Шантаж, вымогательство: 13 всего, 9 в 2019

Отказ в услугах: 10 всего, 8 в 2019

Нарушение прав в связи с гендерной идентичностью: 10 всего, 9 в 2019

Лишение, угроза лишения родительских прав: 8 всего, 8 в 2019

Домашний арест: 7 всего, 6 в 2019

Принудительное психиатрическое лечение: 6 всего, 4 в 2019

Принудительное альтернативное лечение: 6 всего, 5 в 2019

Сексуальное насилие: 4 всего, 2 в 2019

Отказ в приеме заявления в правоохранительные органы: 2 всего, 2 в 2019.

Принуждение к сексу, домогательство: 2 всего, 2 в 2019

Коррекционное изнасилование: 1 всего, 1 в 2019

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Коллега увидел маникюр и захотел отрезать мне пальцы»: как на Урале унижают ЛГБТ-сообщества. Основная проблема, с которой сталкиваются сексуальные меньшинства – буллинг (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU