Жены футболистов и триумфаторы Олимпиад: сексуальные уралочки поддержали Pillow challenge

Пока весь мир сидит на карантине сексапильные девушки участвуют в новом Pillow challenge. Суть в том, что обнаженные красавицы позируют с подушкой или одеялом.

Не обошли стороной новый «вызов» и девушки с Урала.

Анастасия Татарева, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике

К 22 годам юная спортсменка выиграла почти все что возможно: Чемпионаты мира, чемпионаты Европы и стала триумфатором Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Большую часть времени Анастасия проводит в Москве, и на днях выложила фотографию в стиле Pillow challenge. Поклонники гимнастки были в восторге.

Анастасия Татарева поразила фанатов новым снимком. Фото: Instagram

- Собственно, почему нет. Сходите с ума красиво, - написала Татарева.

Олеся Красномовец, чемпионка мира и Европы по бегу в эстафете, обладательница серебряной медали Игр в Афинах. Спортсменка выступала в эстафете на 400 метров.

- Я тоже принимаю участие в карантинном челенжде с подушкой! - написала Красномовец.

Совсем недавно Олеся рассказывала нам, как поддерживать себя в форме в условиях карантина. В 40 лет многократная чемпионка выглядит просто потрясающе.

Замечательный снимок из блога спортсменки. Фото: Instagram

Анна Храмцова, главная красавица Росгвардии

В эти непростые времена прапорщик Храмцова продолжает нести службу и следить за правопорядком в Екатеринбурге. Звание главной красавицы ведомства Анна завоевала в 2019 году. Также она является двукратным победителем Среднего Урала по фитнес-бикини.

Красавица Росгвардии решила поддержать челлендж и сфотографировалась с пледом. Фото: предоставлено Анной Храмцовой

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка.

Мария является верной супругой и любящей матерью троих сыновей. Удивительно, но как рассказывает сама Погребняк, до родов она была более полной, чем сейчас. Близкая подруга Ольги Бузовой также не прошла мима челленджа.

Кстати, недавно вся семья футболиста снялась в клипе Бузовой.

Даже в обычном челлендже Погребняк выглядит, словно светская львица. Фото: Instagram

Оксана Протопопова, выпускница журфака УрФУ

После окончания учебы в Екатеринбурге в 2016 году фитоняшка перебралась в столицу. Недавно мы писали, что сексапильная девушка с большим трудом сумела сдать анализ на COVID-19. Оксана по праву считается обладательницей сексуальной попы, которую она «наприседала».

Девушка добилась потрясающей фигуры упорной работой в тренажерном зале. Фото: Instagram

Влада Визер, блогер из Екатеринбурга

В прошлом году девушка шокировала Instagram своим заявлением о том, что «нетрадиционная сексуальная ориентация – это психическое отклонение». Сейчас девушка находится на карантине после возвращения из Азии.

Четыре года назад Влада окончила журфак УрФУ, но работу в прессе или телевидении предпочла кальянной индустрии.

Сейчас Влада работает в кальянной индустрии. Фото: Instagram

Юлия Шалай, группа поддержки БК «Урал»

Сейчас почти все спортивные мероприятия отменены и без возможности выступать остались и черлидеры. Вот так участница группа поддержки решила поднять боевой дух команды в период режима самоизоляции.

Ради таких девушек стоит ходить на баскетбол. Фото: предоставлено Юлией Шалай

Екатерина Калинкина, продюсер ГТРК-Урал

Екатерина является бессменным сотрудником свердловской редакции федерального информационного канала. Она приняла участие в челлендже вместе с дочкой Стефанией.

-Когда на одной волне. Стефания от нового наряда в восторге, - подписала фото Екатерина.

Екатерина с дочкой. Фото: Instagram

Кристина Михеева, сотрудница МФЦ

Если такие красивые девушки работают в МФЦ, то остается только порадоваться за тех, кто выстаивает там бесконечные очереди…

Фото: Instagram

Юлия Мун, семейный фотограф

Многодетная мама решила не оставаться в стороне и также примерила подушку-платье.

- Подушка челлендж. Как и обещала накануне. Мастер трендов и создатель этих фото Екатерина Калинкина потребовала монохромный фотоколлаж. Выполняю, - написала девушка.

Фото: Instagram

Наталья Батухтина, кондитер

Девушка занимается в прямом смысле слова вкусным делом - клубникой в бельгийском шоколаде.

Наталье 29 лет. Фото: Instagram

- Сделала такое фото, потому что - я за любой кипишь ,кроме голодовки, как говорится!Это креативный челлендж, который получился забавным и классным. И кстати очень даже трендовый! - рассказывает екатеринбурженка.