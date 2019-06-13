«Я считаю, что это психологическое отклонение»: Instagram удалил пост уральской блогерши за рассуждения об ЛГБТ

СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-13T16:06:48+03:00

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Блогерша из Екатеринбурга Влада Визер получила «страйк» от техподдержки Instagram. Причиной для предупреждения стал пост девушки об отношении к ЛГБТ сообществу.

Вот отрывки из текста, который был под фотографией:

- Одна моя знакомая стала лесбиянкой. Красивая девчонка, встречалась с парнем, он ее бросил и...и она не нашла ничего лучше, чем начать отношения с женщиной. Со взрослой женщиной, лет на 5-6 ее старше, мужеподобной пацанкой... Сказать, что я была удивлена - это ничего не сказать. Мне стало реально страшно. Задумайтесь, а если ваш ребёнок вдруг придёт и скажет: «Мама, я лесбиянка/гей. Ну, вот так». Вы, конечно, можете сейчас сказать: «Все зависит от воспитания и т.д.». И вот мне почти 25 лет, а меня осенило: я ведь терпеть не могу всё это лгбт сообщество. Меня бесит тот факт, что «это сообщество» выходит из под контроля. Им разрешают регистрировать браки, рожать/усыновлять детей, устраивать парады. А всех, кто высказывается против, общество осуждает, называет не толерантными и отсталыми. Я считаю, что быть геем, лесбиянкой и т.п. - это психологическое отклонение и преступление против природы. Вобщем, позицию свою я высказала. Я против, - писала Визер.

Как только Влада прочитала сообщение о блокировке поста, то записала сторис, в котором призвала не жаловаться на ее посты, а выражать неприязнь напрямую.

miss_posh_ В своих постах жительница Екатеринбурга рассуждает об отношениях, счастье и семейных ценностях

- Лучше не кидайте страйки, а пишите мне в директ, - заявила уральская красотка.

ИСТОЧНИК KP.RU