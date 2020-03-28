2020-03-28T10:06:26+03:00
Общество

«Анализ на короновирус делают лишь избранным»: уральская фитоняшка раскритиковала врачей после обращения в больницу

Выпускница журфака УрФУ Оксана Протопопова просила проверить ее на опасный вирус в одной из больниц столицы, но добиться этого удалось лишь через четыре дня
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Фитоняшка из Екатеринбурга Оксана Протопопова опубликовала в Instagram гневный пост о работе врачей в одной из больниц Москвы. Девушка просила специалистов проверить ее на коронавирус, но четыре дня ей в этом отказывали.

- Я заболела почти неделю назад, в субботу, когда находилась в Сочи. Ничего необычного, все началось, как всегда, с состояния «пережеванный овощ». После возвращения в Москву мне стало хуже, температура поднялась до 38,5, я позвонила в скорую, описала симптомы и первое, что услышала от оператора: «У вас не коронавирус! Вы просто простыли. У вас ведь не за 39, мы к вам не поедем, вызывайте участкового врача!»

Здорово, когда тебе ставят диагноз прямо по телефону - это уровень! На следующий день я позвонила участковому врачу. Звонила около 18 раз, так называемая «горячая» линия была покрыта инеем. Через пару часов приехал молодой парень без маски и перчаток, но зато в смокинге (я даже сначала засомневалась, из той ли службы ко мне приехали). Он послушал меня, и позвонил, по всей видимости, главврачу: «Алло, Тамара Михайловна, тут у девушки шумы в легких, подозрение на пневмонию, что с ней делать?» Я аккуратно интересуюсь: «Извините, быть может, стоит взять анализ на новомодный вирус? Я контактировала с прибывшими из Европы и уже об этом говорила по телефону.» А мне: «Подозрение исключительно на обычную пневмонию, девушка!» И суёт мне направление на рентген лёгких, - пишет девушка в соцсетях.

oksana_protopopovaoksana_protopopova
В 2016 году Протопопова окончила журфак УрФУ
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После этого «приключения» Оксаны продолжились уже в другой больнице. Девушка боялась, что могла заразиться коронавирусом в одном из аэропортов, в которых была за последнюю неделю.

- Я, недолго думая, собираюсь, еду по указанному адресу, в регистратуре интересуюсь: где можно сделать рентген по данному направлению? На что получаю ответ: «Девушка, у нас тут терапии нет. Скорее выходите отсюда со своей пневмонией, езжайте в другую больницу по такому-то адресу. Все вопросы к тому, кто вас сюда отправил». Я вызываю такси, еду в следующую больницу. Захожу: все врачи без масок. Говорю о своей проблеме. Отправляют на рентген. После чего, переглянувшись, дружно надевают маски и ведут на осмотр к терапевту, - поясняет фитоняшка.

В итоге попытка сдать анализ на коронавирус осуществилась лишь на четвертые сутки, у Протопоповой взяли мазок на COVID-19. Также она пожаловалась на то, что «анализ на коронавирус делают лишь избранным».

ИСТОЧНИК KP.RU

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