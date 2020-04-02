Многодетному отцу из Екатеринбурга, который остался без работы из-за коронавируса, отказали в кредитных каникулах

Екатеринбуржцу отказали предоставить кредитные каникулы, которые он запросил у банка после потери работы. Евгений Попов остался без основного дохода из-за пандемии коронавируса. Сроки поджимают, а оплачивать долги нечем. Банки пока не идут на диалог с мужчиной.

Евгений Попов работает организатором ярмарок в Екатеринбурге. Еще в марте у мужчины был постоянный доход, но 20 марта мероприятия, которые Евгений организовывал, начали срываться. В итоге свердловчанин уже две недели без работы и естественно без денег.

- У меня три кредита: ипотека, автокредит и кредитная карта. Я просил банки заморозить платежи на три месяца. Но все отвечали мне отказом. Хотя, я предоставил все документы об этом. Надеюсь после того, как Госдума приняла документ о каникулах, возможно решить мой вопрос, - рассказывает Евгений.

Евгений обращался. банк, чтобы отсрочить платежи. Фото: предоставлено героем публикации.

Платеж по кредитной карте в «Сбербанке» в 9 тысяч рублей мужчина должен внести сегодня, 2 апреля. Банк дал понять, что сдвигать сроки не намерен. Они готовы помочь людям, если те попали в трудную ситуацию из-за коронавируса, но только это не распространяется на кредитные карты.

- Отсрочка по кредитным картам не предусмотрена, - написали они Евгению.

"Сбербанк отказался предоставлять каникулы по кредитной карте. Фото: предоставлено героем публикации.

По автокредиту в «Совкомбанке» сказали, что могут отсрочить только следующий платеж на десять дней, но 10 апреля все равно нужно внести денег. Евгений не знает, что ему делать и куда обращаться.

- Я готов выполнить свои обязательства перед банком, но сейчас у меня нет денег. Я потерял работу, а нужно еще кормить троих маленьких детей, у меня две двухлетние дочери и десятилетний сын. Жена в декрете, - многодетный отец.

По автокредиту Евгений тоже получил отказ. Фото: предоставлено героем публикации.

Связаться с представителями банка на момент публикации не удалось. Напомним, российские банки готовы предоставить кредитные каникулы уральцам, кто пострадал от коронавируса или сидит на самоизоляции. Кто может или воспользоваться, читайте по ссылке.