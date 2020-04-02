Многодетному отцу из Екатеринбурга, который остался без работы из-за коронавируса, отказали в кредитных каникулах
Екатеринбуржцу отказали предоставить кредитные каникулы, которые он запросил у банка после потери работы. Евгений Попов остался без основного дохода из-за пандемии коронавируса. Сроки поджимают, а оплачивать долги нечем. Банки пока не идут на диалог с мужчиной.
Евгений Попов работает организатором ярмарок в Екатеринбурге. Еще в марте у мужчины был постоянный доход, но 20 марта мероприятия, которые Евгений организовывал, начали срываться. В итоге свердловчанин уже две недели без работы и естественно без денег.
- У меня три кредита: ипотека, автокредит и кредитная карта. Я просил банки заморозить платежи на три месяца. Но все отвечали мне отказом. Хотя, я предоставил все документы об этом. Надеюсь после того, как Госдума приняла документ о каникулах, возможно решить мой вопрос, - рассказывает Евгений.
Евгений обращался. банк, чтобы отсрочить платежи. Фото: предоставлено героем публикации.
Платеж по кредитной карте в «Сбербанке» в 9 тысяч рублей мужчина должен внести сегодня, 2 апреля. Банк дал понять, что сдвигать сроки не намерен. Они готовы помочь людям, если те попали в трудную ситуацию из-за коронавируса, но только это не распространяется на кредитные карты.
- Отсрочка по кредитным картам не предусмотрена, - написали они Евгению.
"Сбербанк отказался предоставлять каникулы по кредитной карте. Фото: предоставлено героем публикации.
По автокредиту в «Совкомбанке» сказали, что могут отсрочить только следующий платеж на десять дней, но 10 апреля все равно нужно внести денег. Евгений не знает, что ему делать и куда обращаться.
- Я готов выполнить свои обязательства перед банком, но сейчас у меня нет денег. Я потерял работу, а нужно еще кормить троих маленьких детей, у меня две двухлетние дочери и десятилетний сын. Жена в декрете, - многодетный отец.
По автокредиту Евгений тоже получил отказ. Фото: предоставлено героем публикации.
Связаться с представителями банка на момент публикации не удалось. Напомним, российские банки готовы предоставить кредитные каникулы уральцам, кто пострадал от коронавируса или сидит на самоизоляции. Кто может или воспользоваться, читайте по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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