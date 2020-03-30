«Полицейские ходят с бамбуковыми палками, а продукты тяжело достать»: екатеринбурженка, застрявшая в Гоа, рассказала о жизни в закрытой Индии

Жительница Екатеринбурга Ксения Старицина застряла в индийском Гоа, в его Северной части. Местный аэропорт закрыт, самолеты не летают и самостоятельно вернуться на родину нет возможности. Накануне российский МИД пообещал эвакуировать соотечественников в ближайшее время. Таких как Ксения в курортном штате около 4 тысяч человек из разных регионов России. Девушка рассказала, как они живут в карантинном Гоа и как к россиянам относятся местные жители.

НАЗАД ДОРОГИ НЕТ

Ксения прилетела в Гоа в ноябре прошлого года. Девушка фрилансер и это позволят ей зимовать в теплых краях. Вернуться на родину планировала в начале апреля, но Индия полностью закрыла границы неделю назад. Сейчас она также как и все остальные закрылась в квартире на самоизоляцию. Старается без повода не появляться на улице.

- Мы отправили своё желание, на неисчислимое количество почт и списков для того, чтобы нас эвакуировали из Индии. Пока рейсов с Гоа нет. Не знаем когда нас смогут эвакуировать. Аэропорт военный, сложнее видимо договориться на посадку российских самолетов. В Гоа, если судить по последнему списку, желает вернуться в страну уже более 4 000 человек. – рассказывает девушка.

С 25 марта Индия ввела трехнедельный карантин, из дома выходить можно только за продуктами и в аптеку. Сейчас дороги между штатами перекрыты полицейскими постами. Даже индийцы, которые приехали в Северный Гоа на заработки, не могут вернуться к семье. Пляжные кафе почти все разобрали, другие уличные рестораны еще работают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/769665" frameborder="0"></iframe> Опустевшие улицы Северного Гоа.Видео: Ксения Старицина

МЕСТНЫЕ ДРУЖИНЫ КОНТРОЛИРУЮТ УЛИЦЫ

Некогда переполненные улицы туристами сейчас пустуют. Те, кто приезжал сюда по пакетному туру, уже давно уехали. Остались только, как их модно сейчас называть, «дауншифтеры». Девушка рассказывает, что еще неделю назад можно было передвигаться по городу на байке без маски, но прикрывшись, например шарфом. Сейчас по улицам ходят дружины и заставляют носить маски.

- Полиция стоит с бамбуковыми палками, но это для тех, кто будет на них бросаться. Местные себя стали интересно вести, они перекрывают участки дороги палками и на мопедах. И ты начинаешь задумываться, пропустят тебя или нет. Сегодня прошли мимо, попросили надеть маски. Продукты есть, но их надо постараться достать. Магазины работают, когда им захочется и разнообразие не такое как у нас. Нам помогает хозяин дома добывать некоторые продукты, - поясняет зимовщица.

Из Гоа не могу выбраться тысячи русских. Фото: предоставлено героем публикации.

Сейчас русские ждут ясности от МИДа. В ближайшее время им пообещали предоставить спецборт, но пока информации о нем никакой нет.

В такой же ситуации как Ксения оказалась еще одна жительница Екатеринбурга. Полина Мудрова ждет помощи от посольства в другом индийском городе, недалеко от Дейли. Женщина должна была улететь 23 марта, но рейс сняли из-за закрытия границ. Свердловчанка надеятся вернуться на Урал.