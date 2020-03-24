«Нас не заселяют в отели и не выпускают из города»: екатеринбурженка не может вылететь из Индии

Жительница Екатеринбурга Полина Мудрова не может вернуться из отпуска в Индии обратно в Россию. Девушка поехала на отдых 1 марта, а когда пришло время улетать назад, Индия закрыла границы из-за пандемии коронавируса. Об этом стало известно 22 марта.

В Индии сейчас около 10 тысяч наших туристов, которые ждут вылета на родину. Полина одна из них. Помимо воздушного пространства закрыты выезды из городов. Сейчас екатеринбурженка находится в городе Вриндаван, недалеко от Дели. Но даже выехать в аэропорт она не сможет. По ее словам, местные относятся к туристам с осторожностью, европейцев не заселяют в отели.

- Мы были готовы спокойно ждать открытия неба, однако местные жители и индийская полиция делают наше вынужденное нахождение здесь просто невозможным. Всех белых выгоняют из гостиниц. Либо отказываются селить в принципе, либо требуют предоставить документ о здоровье. По факту, это филькина грамота - сделать анализ на коронавирус невозможно нигде, кроме крупных городов. Так что нас просят просто измерить температуру в больнице и предоставить бумагу по этому поводу. Однако ни одна больница этой бумаги не даёт. В итоге люди не могут заселиться в отели. А на тех, кто уже имеет комнаты, полиция устраивает облавы, заставляя предоставить этот документ, который нам никто дать не может, - рассказывает Мудрова.

Иностранцев не заселяют в гостиницы. Фото: предоставлено героем публикации.

Полина сама оказалась внезапно на улице. На днях ее попросили выселится из отеля поздно вечером. Помогли соотечественники, которые спасли екатеринбурженку от беды и приютили у себя. Но девушка не теряет надежду вылететь в Екатеринбург. Но пока это самая главная проблема – авиакомпания, чей билет купила Полина, не реагирует на запросы свердловчанки.

- У меня на руках билет Air Astana на 23 марта. Я должна была лететь с двумя пересадками через Казахстан в Екатеринбург. Как только я узнала о том, что границы закрывают, начала звонить авиакомпании. Но минута международного звонка стоит очень дорого, связаться не получилось. На мои письма мне никто не отвечает, - продолжает наша собеседница.

Девушка находится в Индии с 1 марта. Фото: личная страница героя публикации

Полина вместе с другими соотечественниками готовы ждать, пока ситуация успокоится и Индия откроет границы. Но по словам екатеринбурженки, есть и другие люди, которым необходимо уехать в ближайшее время. Сейчас Аэрофлот организует спецрейс из Дели, но в первую очередь туда попадут те, кто купил билет этой авиакомпании и из-за форс-мажора не смог вылететь.

В Российском посольстве о ситуации знают. Полина говорит, оттуда ей звонят каждый день.

- Множество русских сейчас пишет обращения в консульства и просит организовать эвакуацию российских граждан из Индии. Нам нужен борт МЧС, а не просто Аэрофлот, который вывозит, в первую очередь, своих. Нам нужна эвакуация. Нам нужны железные договорённости на уровне правительств двух государств, которые ни один местный мент не посмеет опровергнуть. Но пока российское правительство, видимо, не понимает всей серьёзности обстановки в Индии и не обращает внимание на факты угроз жизни и здоровью Российских граждан, - заключила Полина Мудрова.