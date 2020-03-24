«Просил деньги на операцию от рака»: екатеринбурженка утверждает, что пострадала от альфонса, состоящего в секте

Жительница Екатеринбурга Юлия на сайте знакомств встретила 40-летнего мужчину по имени Радик. Сначала отношения развивались нормально, но потом женщина стала замечать неладное. То Радик приходил в ярость, увидев у нее на груди нательный крестик, то говорил, что неизлечимо болен и на операцию ему срочно нужны деньги…

По словам женщины, отношения закончилась после того, как Радик едва не убил возлюбленную, оглушив ее ударом по голове. Юлия уверена: если бы она тогда не сбежала, то альфонс точно бы лишил ее жизни.

Женщина обратилась в полицию. Пока силовики ведут проверку, Юлия нашла других пострадавших от Радика женщин. А мужчина, тем временем, вновь зарегистрировался на сайте знакомств.

«ПОКУПАЛА ПРОДУКТЫ И ПЛАТИЛА ЗА КВАРТИРУ»

- Мы познакомились с ним летом 2019 года. Встретились, сходили в кафе, пообщались. Поскольку я не пью и не курю, то он тоже не делал этого при мне. Никакой агрессии по отношению ко мне он тоже не проявлял, - вспоминает Юлия.

Отношения между парой развивались быстро. Чтобы показать серьезность намерений Радик даже познакомил Юлию со своими мамой и братом.

Но к осени все начало меняться. Оказалось, что у Радика есть проблемы с алкоголем. По словам Юлии, он даже мог в нетрезвом состоянии сесть за руль. Из-за проблем с выпивкой Радик в итоге вылетел с работы.

- Из-за отсутствия работы у него начались материальные проблемы. Сначала он говорил мне, что все нормализуется, и он устроится на работу, а я как дурочка ему верила. Покупала для него в магазине продукты, оплачивала в его квартире «коммуналку». Он обещал мне, что все потом вернет, - отмечает Юлия.

Юлия уверяет, что едва не рассталась с жизнью накануне 8 марта. Фото: соцсети

В январе женщина перестала общаться с Радиком, сказала: либо устраивайся на работу, либо отношения закончены.

После этого ультиматума Радик пропал. Но накануне международного женского Дня – 7 марта - все-таки решил о себе напомнить.

ОБЕЩАЛ УБИТЬ И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЕЛА

- Он мне позвонил поздравить. Пригласил меня к себе в гости. Я приехала. Мы ходили вместе по магазинам (продукты покапала я, он говорил, что устраивается на работу), поздравили его маму, мне тоже пришлось купить ей цветы и подарки, - вспоминает Юлия.

Оказалось, что дома у Рафика был припрятан алкоголь. Пока Юлия была в ванной, мужчина успел выпить бутылку водки. Словно оборотень, Рафик мгновенно превратился в другого человека.

- Он начал вести себя неадекватно, стал меня оскорблять. Он знал, что я недавно получила зарплату, схватил мою сумку, чтобы достать из нее деньги. Я начала у него ее вырывать, тогда он схватил со стола пустую бутылку из под водки и со всей силы несколько раз ударил меня ей по голове. Из меня хлынула кровь, я чудом не потеряла сознание. Он кричал: «У меня в доме полно оружия, я сейчас тебя убью, избавлюсь от тела и никто тебя не найдет». Рядом лежал нож, и я боялась, что сейчас он пустит в ход и его, - с дрожью в голосе вспоминает женщина.

Бывшие женщины Радика утверждают, что он состоит в религиозной секте. Фото: соцсети

В тот момент уже шел первый час ночи, а на Юлии, только что вышедшей из ванной, было только полотенце. Босиком женщина выбежала в подъезд и начала звать на помощь. К счастью, один из неравнодушных соседей по лестничной клетке откликнулся на крики о помощи и открыл дверь. Юлия считает, что это спасло ей жизнь. Женщина мигом забежала в квартиру, а хозяин квартиры Павел Андреевич остановил ей кровь, а также вызвал скорую и полицию. Но приехавшие на место силовики в квартиру Радика так и не попали.

- Они очень долго стучали в квартиру, но он не открывал. Полицейские сказали, что не имеют право ломать двери, а потом уехали. А у меня ведь были в квартире деньги, документы и одежда, - замечает Юлия.

Женщина позвала на помощь других соседей и, набравшись храбрости, начала стучаться в дверь. На часах было уже пять утра, но Радик все-таки открыл квартиру. Юлии удалось вырвать свои вещи и одежду, правда, в сумочке она не досчиталась 12 тысяч рублей.

Радик хочет познакомиться с женщиной от 20 до 40 лет. Фото: скриншот сайта знакомств

«ИЗБИЛ МЕНЯ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСЯЦЕ БЕРЕМЕННОСТИ»

На следующий день женщина отправилась в полицию – писать заявление на своего обидчика.

После произошедшего Юлия начала вспоминать в поведении Радика странные вещи, на которые раньше не обращала внимание. Например, мужчина уверял избранницу, что у него якобы рак и на операцию ему срочно необходимы 300 тысяч. Правда, на слово Юлия ему не поверила.

- Я тогда попросила его показать какие-то справки, анализы и так далее, но он вспылил, стал кричать, что я ему не доверяю, - вспоминает женщина.

Юлия не раз видела у Радика в руках журнал под названием «Сторожевая башня». Это литература распространяется среди секты «Свидетелей Иеговы» (в России организация признана экстремистской и запрещена. – Прим. Ред.).

- Однажды он увидел у меня нательный крестик, из-за этого он пришел в ярость и стал говорить про христиан плохие вещи, - вспоминает Юлия. - Я просто хочу, чтобы другие девушки, которые будут с ним общаться, были в курсе, что это за человек.

Юлия – не единственная женщина, которая плохо отзывается о Радике.

Бывшая гражданская жена, которая воспитывает от Радика 3-летнего сына, рассказала «КП», что тот ее регулярно бил.

- Я ушла от него, когда он избил меня на последнем месяце беременности. Тогда у меня чуть не случился выкидыш, - рассказывает Мария.

По ее словам, Радик никогда не видел своего сына. Женщина не стала через суд обязывать платить мужчину алименты. Она хочет полностью оградить своего ребенка от неадекватного отца. Также женщина рассказала, что Радик украл у нее 300 тысяч рублей.

- Я получила наследство. Он мне сказал, что не нужно хранить эти деньги наличными. Сказал: «Отдай мне, я положу их на счет», - вспоминает Мария.

«Я НЕ СТАЛ НА НЕЙ ЖЕНИТЬСЯ, ПОЭТОМУ ОНА ДЕЛАЕТ ПАКОСТИ»

Мы связались с Радиком. В разговоре с «КП» он заявил: все что про него говорят – полная чушь! По словам Радика, это всего лишь месть отвергнутых им женщин.

- Я всегда работал! Сейчас, например, занимаюсь монтажом рекламных конструкций. Кто бы меня содержал? Зарабатываю я нормально. Юлия просто хотела, чтобы я на ней женился, а мне она не нужна. Я знаю, что у нее было много мужчин, с которыми она встречалась за деньги. Она все время хотела найти себе «папика». Никакие деньги я у нее не крал, наоборот – это она украла у меня из барсетки 5 тысяч рублей. Это было 7 марта, - рассказал Радик.

По его словам, сейчас из-за Юлии у него проблемы. К нему начал приходить участковый, а еще звонят «похоронщики» и врачи из наркологии. Юлия, от его имени обратилась в ритуальные службы, а также выставила его анкету на сайте знакомств, уверяет мужчина.

Также он рассказал, что не состоит в религиозной секте.

По словам Радика, не нужно доверять и информации от его бывшей жены Марии. Женщина также беспочвенно жаловалась на него в полицию.

- Она боится, что я заберу у нее сына, когда я в последний раз пришел к ней домой, то она вызвала полицию. Но я даже не уверен, что это мой ребенок, зачем мне его забирать, - рассказал Радик.

В полиции «КП» рассказали, что по заявлению Юлии проводится проверка.

- В настоящее время службой участковых уполномоченных отдела полиции №10 по данному факту проводится проверка. Женщина направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Также проводится проверка по факту кражи денежных средств. Заявительница и подозреваемый опрошены, по итогам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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