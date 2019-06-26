Ловкий мошенник: альфонс из Екатеринбурга пока был в розыске, продал машину возлюбленной и пилу босса

СЕГОДНЯ 15:56 2019-06-26T15:58:33+03:00

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Свердловские оперативники ГУФСИН поймали мошенника, который долгое время избегал наказания за срок. В сентября 2018 года екатеринбуржца судили за махинации с деньгами. Вместе с сообщниками он оформлял кредиты на мебель, а затем обналичивал средства. Уральца приговорили к 5,6 годам колонии строго режима, однако суд мужчина не явился, а вскоре и вовсе пропал.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение А. - он снимал квартиру у друга в районе Уралмаш г. Екатеринбурга. А был задержан сотрудниками отдела розыска ГУФСИН 25 июня 2019 г., когда поздно вечером подъехал вечером на такси к дому, где проживал, - комментируют ситуацию в пресс-службе управления ГУФСИН России по Свердловской области.

Все это время мошенник жил и работал в Екатеринбурге. Но будучи в розыске мужчина успел совершить несколько преступлений.

- В середине мая 2019 года он украл торцовочную пилу у своего работодателя и сдал ее в ломбард за 2 тысячи рублей. 15 июня на этой же работе украл металлические трубы и сдал их на соседний склад за 3 тысячи рублей, - добавили в ведомстве.

Кроме того мошенник встречался с несколькими женщинами, обманывал и жил за их счет. По поддельным документам мужчина продал автомобиль «Шкода фабиа» за сто тысяч рублей. Хотя настоящим владельцем машины была его возлюбленная. Благодаря заявлениям в полицию от обманутых девушек, преступника удалось задержать.

Сейчас уралец находится в СИЗО. Срок его приговора будет исчисляться с момента задержания. Кроме того, к 5,6 годам ему прибавится срок еще и за другие преступления.

Свердловские силовики задержали мошенника, который скрывался 11 месяцев. .

ИСТОЧНИК KP.RU