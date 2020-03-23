2020-03-23T16:22:30+03:00
Общество

«Сокращенная неделя и отпуска»: как работают пилоты «Уральских авиалиний» после того, как стали в два раза меньше летать

Из-за вспышки коронавируса маршрутная сеть авиакомпании сократилась больше чем на 50%
Евгений Стоянов
Поделиться:
Авиаперевозчик пока не будет нанимать на работу новый персоналАвиаперевозчик пока не будет нанимать на работу новый персоналФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Пандемия, вызванная новым карановирусом, затронула практически все сферы жизни. Из-за резкого сокращения числа полетов сфера авиаперевозок получила мощный экономический удар. Очевидно, что оправиться от него будет не просто. Известная немецкая авиакомпания Lufthansa, например, уже официально заявила о том, что будет отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Не удивительно, ведь в Германии Lufthansa существенно сократила число полетов даже внутри страны.

Мы решили узнать, как обстоят дела у местных авиаперевозчиков. В пресс-службе «Уральских авиалиний» «Комсомолке» ответили так:

- Авиакомпания «Уральские авиалинии» в настоящих условиях делает все возможное для сохранения штата своих сотрудников, - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. - Наземный персонал авиакомпании временно переведен на сокращенную рабочую неделю.

Пилотам и бортпроводникам предоставят оплачиваемые отпуска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пилотам и бортпроводникам предоставят оплачиваемые отпускаФото: Алексей БУЛАТОВ

В «Уральских авиалиниях уточнили: это решение связано с тем, что за последнее время в связи с запретом международных рейсов маршрутная сеть авиакомпании сократилась больше чем на 50%. Это привело к снижению доходности.

Также авиаперевозчику временно пришлось пересмотреть кадровую политику.

- В настоящий момент закрыт прием на работу всех категорий сотрудников и приостановлены первичные программы обучения для них, - уточнили в «Уральских авиалиниях».

Также существенно изменилась работа летчиков и стюардесс.

- В работе лётных экипажей, безусловно, произошла корректировка в части расписания, пилотам и бортпроводникам предоставляются оплачиваемые отпуска по ранее утвержденному графику, - уточнили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему авиакомпания Lufthansa покидает Екатеринбург?

20 января 2014 года из Кольцово вылетят последние самолеты немецкой авиакомпании Lufthansa. А ведь эти рейсы были очень удобны для уральцев. Да, из Екатеринбурга у компании был лишь один рейс - до Франкфурта. Но из этого немецкого города очень удобно дальше улетать в самых разных направлениях (подробнее)

Коронавирус против корпораций: ИКЕА, Макдоналдс и Старбакс закрываются в Китае из-за эпидемии

То, что не смогла сделать торговая война США и Китая, сделала вспышка эпидемии уханьского коронавируса. Ведущие американские и мировые корпорации массово закрывают свои магазины и торговые точки на крупнейшем потребительском рынке мира - китайском. «Комсомолка» собрала последние сводки с бизнес-фронтов (подробнее)

Зрители в метре друг от друга: как работают кинотеатры Екатеринбурга после запрета Минкульта

Накануне министерство культуры запретило работать всем театрам, музеям и кинотеатрам. Особые меры принимают из-за профилактики коронавируса. К рекомендациям ведомства призвали и местные власти Екатеринбурга, в пятницу заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков особое внимание уделил кинотеатрам, так как другие культурные учреждения закрылись еще в начале прошлой недели (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ПСБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Коронавирус в Екатеринбурге: детей, чьи родители сидят на домашнем карантине, не будут пускать в детские сады
Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области вырос на четверть
Коронавирус на Урале: людей, нарушающих домашний карантин, будут принудительно изолировать
«Летальность снизилась на 28%»: свердловчане стали меньше болеть гриппом, ОРВИ и пневмонией
Коронавирус в Екатеринбурге: из-за отмены рейсов «Уральские авиалинии» перестают кормить пассажиров на борту
Коронавирус на Урале: медики рассказали о состоянии екатеринбуржцев, у которых обнаружили COVID-19
В Екатеринбурге полицейские ловили недобросовестных таксистов-нелегалов
Три екатеринбурженки попали в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»
При виде полицейских занервничал: в Екатеринбурге задержали электромонтера с наркотиками
Как провести время с семьей в условиях «самоизоляции» и сохранить хорошие отношения
Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов
Сел за руль спустя три дня после освобождения: на Урале водителя повторно поймали за пьяной ездой
«Удалил переписку в ее телефоне»: в убийстве 19-летней екатеринбурженки подозревают владельца автомойки, где она работала
В уральском поселке произошел пожар на плотине Петрокаменского пруда
ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам
Отправили на 19 лет за решетку: уралец с самодельным ружьем убил скупщика лома, а затем ограбил его
Местный оператор связи приготовил землякам призы
Свердловское минобразования запустило «горячие линии» для тех, кто сидит дома из-за карантина
Коронавирус на Урале: заявления о переносе досрочной сдачи ЕГЭ нужно подать до 1 апреля
Коронваирус на Урале: Высокинский проверил, как в Екатеринбурге обрабатывают общественный транспорт
На Урале коммунальщики выплатят двум семьям больше 800 тысяч за потоп в квартирах
Коронавирус на Урале: все случаи заражения в регионе - завозные
Приставки, настольные игры и наборы для творчества: сколько стоит занять детей во время карантина в Екатеринбурге
«#Останьтесьдома»: свердловские медики подключились к флешмобу итальянских врачей против коронавируса
Полиция завела уголовные дела после массовых поджогов на Уралмаше
Не соответствует проекту: под Екатеринбургом за 75 миллионов построили спорткомплекс с ошибками
Коронавирус на Урале: почтальоны доставляют пенсии изолированным пенсионерам прямо на дом
Доставайте телескопы и фотоаппараты: сегодня на небе Урала появится Марс