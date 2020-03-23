«Сокращенная неделя и отпуска»: как работают пилоты «Уральских авиалиний» после того, как стали в два раза меньше летать

Пандемия, вызванная новым карановирусом, затронула практически все сферы жизни. Из-за резкого сокращения числа полетов сфера авиаперевозок получила мощный экономический удар. Очевидно, что оправиться от него будет не просто. Известная немецкая авиакомпания Lufthansa, например, уже официально заявила о том, что будет отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Не удивительно, ведь в Германии Lufthansa существенно сократила число полетов даже внутри страны.

Мы решили узнать, как обстоят дела у местных авиаперевозчиков. В пресс-службе «Уральских авиалиний» «Комсомолке» ответили так:

- Авиакомпания «Уральские авиалинии» в настоящих условиях делает все возможное для сохранения штата своих сотрудников, - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. - Наземный персонал авиакомпании временно переведен на сокращенную рабочую неделю.

Пилотам и бортпроводникам предоставят оплачиваемые отпускаФото: Алексей БУЛАТОВ

В «Уральских авиалиниях уточнили: это решение связано с тем, что за последнее время в связи с запретом международных рейсов маршрутная сеть авиакомпании сократилась больше чем на 50%. Это привело к снижению доходности.

Также авиаперевозчику временно пришлось пересмотреть кадровую политику.

- В настоящий момент закрыт прием на работу всех категорий сотрудников и приостановлены первичные программы обучения для них, - уточнили в «Уральских авиалиниях».

Также существенно изменилась работа летчиков и стюардесс.

- В работе лётных экипажей, безусловно, произошла корректировка в части расписания, пилотам и бортпроводникам предоставляются оплачиваемые отпуска по ранее утвержденному графику, - уточнили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

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