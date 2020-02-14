Перепутали с маньяком: история екатеринбуржца, которого 8 лет держали в «психушке» за убийство, которое он не совершал

Жителю Екатеринбурга Александру Бориеву 34 года (имя и фамилия героя публикации изменена – Прим. Ред.). Из них восемь лет он провел в психиатрической клинике, в закрытом отделении в Волгограде. Туда его упекли, потому что перепутали с маньяком, который жестоко убивал молодых девушек…

НАПАДАЛ НА ЖЕНЩИН С ОТВЕРТКОЙ

В середине нулевых в Екатеринбурге появился маньяк с отверткой. Парень лет 20-ти, угрожая инструментом, насиловал девушек в одном из самых криминальных районов города – на Уралмаше. Кому-то удалось вырваться из лап насильника, другим нет. Так в 2004 году недалеко от парка Победы, маньяка спугнули случайные прохожие. Но он уже успел несколько раз ударить свою жертву отверткой…

А в 2005-м все в том же парке нашли тело 42-летней женщины. Она совершала пробежку, когда парень вышел ей навстречу. В руках он нес доски, поэтому она не обратила на него никакого внимания... Женщину изнасиловали и убили.

После этого случая милиция начала проверять всех жителей, кто жил недалеко от парка. И подозрение пало на 19-летнего Александра. Мало того, что он жил рядом и подходил по описанию, так еще и был судим за «Разбой», когда ему было 17. Тогда его первый раз отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Сам Бориев сейчас неохотно говорит на эту тему. Мол, был несовершеннолетний, а эта уголовная статья «ошибка молодости».

- Зато это стало причиной того, что меня задержали второй раз, - вздыхает Александр по телефону (встречаться с журналистом мужчина категорически отказался). – В тот день я возвращался домой от бабушки, шел мимо парка, когда навстречу мне вышли сотрудники милиции. Один из них ударил меня в лицо ботинком… У меня до сих пор шрам на лице.

Мужчина считает, что лучше бы его посадили в колонию. Фото: предоставлено героем публикации

На Евгения надели наручники и отвезли в отдел на Машиностроителей,45 «а».

«ПРИЗНАЛСЯ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ»

В милиции, со слов Александра, из него попытались выбить признание.

- В «обезьяннике» меня подвесили за наручники к решетке. Знаете что это такое? Это наподобие «ласточки» (так на жаргоне называют способ пытки, когда жертве наручниками сковывают руки и ноги за спиной - Прим. Ред.) Били дубинками по мышцам, по почкам, по рукам, - вспоминает Александр. – У меня долгое время после этого были отбиты почки…

Бориев уверяет: милиционеры требовали от него сознаться в убийстве женщины в парке Победы.

- Чтобы остаться живым, я во всем признался. Кому-то было выгодно меня закрыть. Видимо за счет меня хотели повысить раскрываемость, – считает наш собеседник. – Закрыли меня в 2006-м.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал Александра Бориева виновным и отправил на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу в Волгоград. Сроков не ставили. Каждые три года Бориев должен был проходить врачебную комиссию.

- В «психушке» мы не жили, а выживали, - продолжает Александр. – Нас пичкали таблетками и уколами. Регулярно били. Но на это закрывали глаза, дальше главного врача это никуда не уходило. По мне так я бы лучше отсидел в колонии.

Между тем, пока Бориев уже находился в лечебнице, в лесу на окраине Уралмаша попытались изнасиловать 18-летнюю девушку. Мужчина был пьян и угрожал девушке предметом, похожим на отвертку. Но так как вместе с девушкой была ее сестра, насильник сбежал. Позже в парке Победы была изнасилована школьница. Девочка была с друзьями, но насильник разогнал детей, угрожая им убийством.

МАНЬЯКОМ ОКАЗАЛСЯ ТОКАРЬ

Потом на несколько лет наступило затишье. До 15 апреля 2017 года. Тогда в Верхней Пышме (город находится на расстоянии 15 километров от Уральской столицы) бесследно пропала молодая мама Ирина Вахрушева. У женщины была хорошая работа, гражданский муж и 5-летний сын. В тот вечер она пошла к своей подруге в гости. По дороге разговаривала с ней по телефону. Но звонок резко оборвался. Ирина не дошла всего 50 метров... Несколько дней волонтеры и полиция прочесывали улицы Верхней Пышмы. Но изуродованное тело Ирины нашли далеко за его пределами - на обочине трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил».

Молодую маму из Верхней Пышмы несколько дней искали полиция и волонтеры. Фото: соцсети

По записям с камер видеонаблюдения силовики вышли на след 34-летнего токаря Алексея Фалькина. Некогда он был примерным семьянином. Работал в МЧС, был женат и растил двух детей. В 2013-м году он решил подработать таксистом. Тогда же в голове Фалькина что-то переклинило, и он изнасиловал пассажирку. Причем сделал это особо извращенно - с использованием отвертки. Ему грозило до 6 лет колонии. Но преступник заключил сделку со следствием (полностью признал свою вину и отказался от адвоката) и получил минимальный срок - 3 года 8 месяцев колонии. Из тюрьмы он вышел уже через два года - по условно-досрочному.

Фалькин утверждал, что является душевнобольнымФото: Алексей БУЛАТОВ

К тому времени жена ушла, забрав детей, с работы уволили. Фалькин нашел себе новую женщину и устроился на работу токарем. Но новая жизнь преступника длилась не долго. Через полтора года извращенные наклонности вновь дали о себе знать.

Поначалу Фалькин не признавал свою вину, но когда следователи нашли в багажнике его машины «Рено Логан» кровь Ирины, отпираться было бессмысленно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/673006" frameborder="0"></iframe> Следственные действия с маньяком Фалькиным.Уральский убийца женщин рассказывает как нападал и насиловал жертв. Видео: СКР по Свердловской областиЛев Истомин

- Я имею психические отклонения, меня периодически посещают преступные мысли об убийствах и иные, от которых я не могу избавиться, - исповедался на суде преступник. - Я хотел обратиться к психиатру. Но я не дурак, и понимал, что, если я обращусь к психиатру, то всей моей жизни, которая была более-менее нормальной, придет конец...

Тогда же Фалькин признался, что Ирина не единственная его жертва. Убийство в парке Победы – также дело его рук. С 2004 по 2017 год он совершил не меньше восьми преступлений против женщин. Трое из них погибли. Следователи предполагали, что жертв насильника могло быть больше, просто не все девушки обращались в полицию с заявлениями. Фалькину дали пожизненный срок.

ХОЧЕТ ОТСУДИТЬ 5 МЛН.

- В 2006 году меня признали виновным. В 2014 году я вышел из психиатрической клиники, а в 2017 году на меня пришел оправдательный приговор, - перечисляет Александр Бориев. - Все это время этот Фалькин убивал, насиловал и грабил. Лишь когда его задержали, он дал по делу убитой женщины из Парка Победы признательные показания. Тогда его начали проверять, взяли у него ДНК и оно совпало (с тем, что нашли на теле убитой. - Прим.ред) . У меня же ДНК не брали.

В Свердловском областном суде «КП» подтвердили, что в 2017 году было отменено решение, согласно которому Бориева признали виновным в смерти погибшей женщины в парке Победы. В облсуде уточнили, что теперь он имеет право на реабилитацию по этому делу.

Александр вместе женой. На работу устроиться мужчине не просто. Фото: предоставлено героем публикации

В настоящее время Александр Бориев имеет вторую группу инвалидности. Устроиться на работу с ней не просто. Поэтому он рассчитывает добиться получения денежной компенсации. За восемь лет, проведенных в лечебнице, екатеринбуржец собирается отсудить у государства 5 миллионов рублей.

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