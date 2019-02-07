2019-02-07T10:53:36+03:00
Происшествия

В деле екатеринбургского маньяка Фалькина появились новые жертвы: одна из них – 10-летняя девочка

Бывшего сотрудника МЧС уже приговорили к пожизненному сроку
Олег Галимов
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Теперь в деле Фалькина 11 жертвТеперь в деле Фалькина 11 жертвФото: Алексей БУЛАТОВ
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В деле известного уральского маньяка Алексея Фалькина появились новые подробности. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, следователям удалось установить причастность убийцы к еще трем нападениям. На этот раз в числе пострадавших оказались 10-летняя девочка, 17-летняя девушка и 66-летняя пенсионерка.

- Необходимо отметить, что данные преступления в качестве дополнительных эпизодов были выявлены в ходе расследования уголовного дела, по итогам судебного рассмотрения которого мужчина уже приговорён к пожизненному лишению свободы, - отметили в СУ СКР. - Будучи выделены в отдельное производство, дополнительные эпизоды преступной деятельности расследовались в рамках самостоятельного уголовного дела.

До первого тюремного срока Фалькин работал в МЧС

До первого тюремного срока Фалькин работал в МЧС

Первое из этих преступлений бывший спасатель МЧС совершил в феврале 2006 года, когда пытался изнасиловать девушку. Затем уже летом он напал на девочку, а изнасилование старушки датируется августом 2012 года. Каждый раз Фалькин поджидал жертв в лесном массиве парка на территории Орджоникидзевского района.

Установить причастность маньяка к новым преступлениям удалось после раскрытия убийства 30-летней Ирины Вахрушевой в апреле 2017 года в Верхней Пышме.

Ирина Вахрушева стала последней жертвой маньяка. Фото: соцсети

Ирина Вахрушева стала последней жертвой маньяка. Фото: соцсети

Фалькин нанес молодой маме 41 удар ножом, а после вывез в лес и закопал. Также на счету уральского Джека-потрошителя еще 7 жертв, в том числе и две несовершеннолетние. Вахуршева стала последней в этом списке.

В октябре 2018 года Фалькина приговорили к пожизненному заключению.

Следственные действия с маньяком Фалькиным.Уральский убийца женщин рассказывает как нападал и насиловал жертв. Видео: СКР по Свердловской областиЛев Истомин

СПРАВКА «КП»

В прошлом Алексей Фалькин работал в МЧС, был женат и растил двух детей. Но в 2013 году, подрабатывая таксистом, он изнасиловал пассажирку. Тогда его приговорили к 3 годам 8 месяцам колонии, но на свободу он вышел уже через два года – по условно-досрочному. К этому моменту его уже уволили из МЧС, а супруга ушла от него, забрав детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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