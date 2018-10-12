Уральского маньяка-рецидивиста Фалькина, который насиловал и убивал женщин, приговорили к пожизненному сроку

СЕГОДНЯ 09:23 2018-10-12T10:06:27+03:00

Последней от его рук пострадала 30-летняя Ирина Вахрушева, пропавшая в Верхней Пышме, когда пошла на встречу с подругой

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В апреле 2017 года в Верхней Пышме пропала 30-летняя Ирина Вахрушева. Вечером женщина собралась сходить в гости к подруге, которая жила буквально в соседнем дворе. Она вышла из дома, набрала подругу. Всю дорогу до нее они разговаривали. Но когда до нужного подъезда оставалось всего 50 метров, связь вдруг оборвалась.

Ирина шла к своей подруге вечером и по дороге пропалаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

О том, что стало с ней родные и близкие Ирины не знали ровно сутки. Затем полицейские нашли ее окровавленный капюшон. Он лежал у входа в подвал в доме подруги Ирины. А потом по записям с камер наблюдения они нашли и виновника ее исчезновения – таксиста Алексея Фалькина, серийного убийцу, как оказалось.

– Он долгое время ездил по городу, высматривая одиноких женщин, и наткнулся на Ирину, – рассказывали в СУ СКР по Свердловской области. – Он напал на нее, когда она разговаривала по телефону, потащил в ближайший подвал, дверь в который оказалась заперта. Там он пригрозил женщине ножом и ударил электрошокером, после чего изнасиловал и убил.

Тело Фалькин погрузил в свою машину и вывез за город – в нескольких десятках метров от обочины на 329 километре Серовского тракта. Сегодня, 12 октября Свердловский областной суд огласил ему приговор:

– Фалькина признать виновным и приговорить его к пожизнегному лишению свободы в исправительной колонии особого режима, – объявил Павел Неретин, судья.

Мужчина прикрывал лицо листочком на судеФото: Алексей БУЛАТОВ

В зал суда на оглашение приговора пришел отец отец одной из убитых девушку - Нины Табулиной - Николай. Утирая слезы, в сердцах после оглашения приговора мужчина сказал "Комсомолке":

- Если была бы смертная казнь - это было бы лучше, я не хочу, чтобы он ходил по земле. Вы знаете, что он вытворял: коллекцию собирал, убивал, насиловал, потом органы половые вырезал у мертвых. И он должен ходить по земле? - сказал мужчина.

Судья зачитал приговор за несколько минутФото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлом Алексей Фалькин работал в МЧС, был женат и растил двух детей. Но в 2013 году, подрабатывая таксистом, он изнасиловал пассажирку. Тогда его приговорили к 3 годам 8 месяцам колонии, но на свободу он вышел уже через два года – по условно-досрочному. К этому моменту его уже уволили из МЧС, а супруга ушла от него, забрав детей.

В новой жизни Фалькин стал работать токарем на заводе и… продолжил совершать преступления. Позже он оправдывался перед судом тем, что психически болен.

– Я имею психические отклонения, меня периодически посещают преступные мысли об убийствах и иные, от которых я не могу избавиться, – исповедовался на суде преступник. – Я хотел обратиться к психиатру. Но я не дурак, и понимал, что, если я обращусь к психиатру, то всей моей жизни, которая была более-менее нормальной, придет конец. Но сейчас пришел конец. Напасть на эту женщину было спонтанное решение. У меня всегда было все спонтанно. Я за свою жизнь совершил много преступлений...

Так, по версии следствия, всего от рук Фалькина пострадали восемь человек, среди которых две несовершеннолетние девушки.

– Три женщины погибли от причиненных им травм в 2004, 2005 и 2017 годах, – рассказывали в СУ СКР по Свердловской области. – Жизнь одной потерпевшей, которой обвиняемый стал причинять телесные повреждения отверткой, была спасена двумя мужчинами, откликнувшимися на крики. Обвиняемый тогда скрылся.

Ирина Вахрушева стала последней в списке его жертв.