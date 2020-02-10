2020-02-10T11:26:22+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге вынесли приговор стоматологу, который пытался взорвать жену самодельной бомбой

Бывшая сожительница Дмитрия Мурашова долгое время не могла поверить, что врач хотел убить ее и считает вердикт суда слишком суровым
Олег ГАЛИМОВ
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Дмитрий Мурашов так и не признал свою винуДмитрий Мурашов так и не признал свою винуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге вынесли приговор 28-летнему стоматологу Дмитрию Мурашову, пытавшемуся взорвать самодельной бомбой свою гражданскую жену Елену Фирсову (имя потерпевшей изменено – прим.ред.). Неудачное покушение произошло в октябре 2018 года, когда дантист вместе со своим другом детства Романом Иванюшиным заложили бомбу у подъезда, куда должна была зайти сожительница.

Самодельное устройство представляло собой канистру со смесью карбида и болтов, последние должны были разлететься в разные стороны от взрыва и убить Елену. Но в последний момент подозрительную бутылку заметила пожилая сотрудница ЖЭКа Нина Аминова, и, ни о чем не подозревая, понесла тару к мусорному контейнеру. Иванюшин же запаниковал и привел бомбу в действие, после чего пенсионерка вспыхнула как спичка. Но к счастью отделалась лишь небольшими ожогами.

Момент взрыва. Фото: СОЦСЕТИ

Момент взрыва. Фото: СОЦСЕТИ

Прибывшие на место ЧП криминалисты сразу поняли, что бомбу делали самоучки. Но выйти на след стоматолога и его напарника удалось лишь через месяц. За это время силовики отработали все версии: от заказного убийства до теракта.

Преступление удалось раскрыть в течение месяца благодаря слаженной работе совместно с коллегами из ФСБ, - рассказывал «КП»- Екатеринбург глава следственного отдела по Чкаловскому району Вадим Терновой. – Рассматривались все версии. В первую очередь выясняли, кто живет в этом доме, есть ли среди них бизнесмены или бывшие преступники. Также были изучены записи с камер видеонаблюдения всего квартала. На них и был замечен Иванюшин. Кроме этого были отслежены его звонки Мурашову до и после взрыва. То есть в тот день они постоянно были на связи. На первом же допросе мужчины признались в содеянном.

Примечательно, что в момент задержания находился дома все с той же Фирсовой, то есть не прекратил отношения даже после покушения. Сожительница Мурашова до последнего не верила в его причастность ко взрыву. И лишь в ходе суда вспомнила, что слышала похожий хлопок у своего подъезда за два месяца до этого.

- В тот день я отвезла маму на прием к Диме, чтобы он сделал протезирование. Потом я вернулась, сходила в магазин и пошла домой. Когда я подошла к подъезду то услышала громкий хлопок, а рядом с клумбой появился столб дыма. Я подумала, что дети балуются и бросают из окна петарды. Но когда дым рассеялся, я увидела странный металлический ящик. Он был похож на старый радиоприемник. Вечером я рассказала об этом Дмитрию, но он никак не отреагировал.

На суде Дмитрий не общался с бывшей сожительницей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На суде Дмитрий не общался с бывшей сожительницейФото: Алексей БУЛАТОВ

Однако, утверждать, что именно тогда Мурашов совершил первое покушение нельзя, так как этот случай не значится в обвинении.

- Я в тот день попросила Диму взглянуть на ящик, он осмотрел его и сказал, что якобы не понимает что это. Потом его выбросили дворники. Поэтому доказать его причастность к тому инциденту уже невозможно. В октябре во всех новостях говорили о взрыве во дворе нашего дома. Вечером того дня я рассказывала ему о пострадавшей бабушке, на что он ответил мне анекдотом. Тогда я не знала, что на месте Нины Ивановны должна была быть я. Сам Мурашов так и не признал свою вину, а на всех заседаниях отвечал кратко и холодно. Черный смокинг ему привезла в СИЗО мама, говорят, хотел быть похожим на героя любимого боевика.

За покушение на убийство общеопасным способом и незаконное изготовление оружия Дмитрия Мурашова отправили в колонию строгого режима на 10 лет и 6 месяцев со штрафом в 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, а адвокат осужденного заявил о готовности идти до Верховного суда РФ.

После взрыва самодельной бомбы на пенсионерке сгорела одежда. Фото: СОЦСЕТИ

После взрыва самодельной бомбы на пенсионерке сгорела одежда. Фото: СОЦСЕТИ

- На мой взгляд, приговор для Димы слишком суровый. Не думаю, что он опасен для окружающих, - кратко прокомментировала приговор Мурашову его бывшая гражданская жена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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