«Позвонил, представился службой безопасности банка»: жительница Екатеринбурга о том, как мошенник сумел обмануть ее

ПРИГРОЗИЛИ ЗАМОРОЗИТЬ СЧЕТ

О мошенниках, которые звонят по телефону и представляются сотрудниками банка, говорилось уже не раз. Однако все равно находятся люди, которые попадаются на «крючок» злоумышленников. Самый свежий случай произошел в четверг, 23 января, в Екатеринбурге. 34-летняя предпринимательница Екатерина перевела мошенникам 15 тысяч рублей и до сих пор сама не понимает, как им удалось так легко ее обмануть. В надежде, что подобное больше ни с кем не повторится, она рассказала, как мошенники попытались оставить ее вообще без гроша в кармане.

- В час дня я шла спокойно по улице, и вдруг поступил звонок с московского номера, - рассказывает Екатерина. - Сначала со мной говорила девушка. Сказала, что она из службы безопасности «Сбербанка» и в течение суток с моего счета проводились подозрительные операции на определенные суммы. Спросила, проводила ли я эти операции. Я ответила, что нет. Тогда девушка сказала, что некие сотрудники «Сбербанка» не чистые на руку якобы воспользовались моими личными данными, когда я приходила в банк в прошлый раз.

Екатерина по ошибке продиктовала злоумышленникам номер своей карты, благодаря чему они смогли отправить ей СМС с номера «900».Фото: Алексей БУЛАТОВ

За день до этого Екатерина действительно приходила в одно из отделений банка. Однако, как признается она, была она там, как представитель юридического лица. Женщина же, представившаяся сотрудницей службы безопасности, говорила о том, что махинации проводятся с ее личным счетом. Из-за этого она сразу заподозрила, что с нею говорят мошенники.

- Но они все равно сумели меня подловить, сказали, что сейчас мои счета будут арестованы в связи с мошенническими действиями. А у меня ни наличных, ни других счетов, я испугалась, что совсем останусь без денег, - вспоминает Екатерина. - А кроме того до этого в разговоре я им зачем-то назвала номер своей карты и с номера «900», с которого обычно приходят все СМС от «Сбербанка», мне пришло сообщение с кодом для входа в онлайн-банк. Женщина передала трубку мужчине, который представился сотрудником службы безопасности. Он говорит: «Вы же видите, что я не мошенник, к вам пришла СМС с федерального номера «Сбербанка». Ее отправили мы».

ПОТРЕБОВАЛИ НЕ ХОДИТЬ В БАНК

Мошенник стал уверять Екатерину, что сейчас все ее счета будут заморожены, а паспорт попадет в некий «черный список», из-за чего до окончания разбирательства она даже не сможет никуда выехать. Когда же девушка сказала, что сейчас же пойдет в ближайшее отделение Сбербанка, чтобы разобраться, мошенник убедил ее, что все сотрудники банка якобы находятся под подозрением, поэтому идти туда не нужно ни в коем случае.

Мошенники хотели получить все 150 тысяч, которые были у Екатерины на счету. Но ее супруг вовремя вмешался.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Он давил на меня, - отмечает Екатерина. - Говорил, что есть лишь один выход, что они должны поменять счет моей карты, а для этого я должна сейчас пойти к проверенному ими банкомату «Сбербанка», снять деньги и перевести на счет другого банка, который якобы они привяжут к моему основному счету. При этом он настаивал, чтобы я в процессе не клала трубку. Уверял, что как только я отключусь, мой счет будет заморожен.

Екатерина сказала, что сейчас попросит мужа забрать ее на машине и отвезти к банкомату, но мошенник испугался, что муж вмешается в разговор и потребовал, чтобы она «не теряла его и свое время и ехала к банкомату на общественном транспорте». По дороге Екатерина все-таки отправила мужу смс о том, куда она едет и зачем.

- Я доехала до торгового центра. Этот мужчина сказал мне по телефону снять деньги - все 150 тысяч, что были у меня на счету. А у меня, к счастью, лимит в 15 тысяч был на единоразовый съем средств. Я их сняла и отправила, снимаю еще 15 тысяч и тут забегает мой муж. А я стою с пачкой денег у банкомата. Он говорит: «Ты что делаешь?». Только тогда я пришла в себя. Головой то я все это время понимала, что происходит нечто странное, но почему-то продолжала следовать инструкциям мошенников. Не могу объяснить почему. У меня истерика случилась после этого. Муж взял телефон, спрашивает: «Вы кто?». А мошенник ему: «Мы не обязаны представляться». Так ведь они потом еще несколько раз звонили мне с других номеров. Трубку брал муж, и они требовали, чтобы он передал телефон мне. Настолько обнаглели.

Добычей злоумышленников стали 15 тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОШЕННИКИ ДЕЙСТВОВАЛИ УБЕДИТЕЛЬНО

После случившегося Екатерина с супругом дошли до ближайшего отделения «Сбербанка», где им подтвердили, что они столкнулись с мошенниками.

- Я, конечно, слышала о подобном, - говорит Екатерина. - Друзьям рассказываю, а они: «Катя, тебя на 15 тысяч обманули, а нас на 30 тысяч таким же образом». А в банке мне вообще рассказали, что порой к ним приходят такие же как я люди, как зомби, не слышат ничего, пока их за руку не схватишь. Очень убедительно действовали мошенники. У них даже фоном в трубке слышно было, как в офисе работа идет и люди разговаривают.

Сейчас Екатерина думает о том, чтобы написать на мошенников заявление в полицию. В самом «Сбербанке» тем временем ее случай комментируют следующим образом - напоминают, как обезопасить себя от мошенников.

- Если к вам обратились по телефону, в интернете, через социальные сети или другими способами и под различными предлогами пытаются узнать данные о вашей банковской карте, пароли или другую персональную информацию, будьте осторожны: это явные признаки мошенничества, - поясняют в пресс-центре Уральского банка Сбербанка России. - Помните, банк никогда не запрашивает у клиентов данные их карт, всегда обращается по имени-отчеству и никогда не требует совершать операции с картой. Если поступивший звонок или СМС вызывает у вас сомнения, мы рекомендуем прекратить общение и позвонить в банк по телефону, указанному на обратной стороне банковской карты.

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