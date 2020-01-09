2020-01-09T14:03:26+03:00
Звезды

Вышла замуж за топ-менеджера «Газпрома», попала в список Forbes, записала песню: Дарья Клюкина подвела итоги года

Сегодня уроженке уральской глубинки исполняется 26 лет
Олег ГАЛИМОВ
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Дарья Клюкина родилась в Карпинске, но после школы переехала в Екатеринбург, где училась в УрФУ. Фото: InstagramДарья Клюкина родилась в Карпинске, но после школы переехала в Екатеринбург, где училась в УрФУ. Фото: Instagram
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Победительница шоу «Холостяк» модель Дарья Клюкина похвасталась своими достижениями, подводя итоги года. Для этого у светской львицы есть весомый повод – 9 января ей исполняется 26 лет. Все свои значимые успехи Клюкина перечислила в Instagram.

- Сегодня мне 26. Я полна любви и благодарности за все, что со мной происходит. Этот год был богат на события, и я хочу выделить самое важное. Для себя. И для вас. Как напоминание о том, что любые цели достижимы, а мечты имеют свойство сбываться. Спасибо, что были и остаётесь частью моей жизни! Вместе с вами я открываю новую, 26 главу своей истории, - написала модель.

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Клюкина расписалась с мужем в Москве, но торжественная церемония прошла в Италии на озере Комо
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Главные достижения прошлого года по версии Клюкиной:

Запись первого трека «Равновесие»;

Вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова;

Заняла 10 место в списке Forbes по заработку в Instagram;

Продлила контракты с Always и Nina Ricci;

Стала амбасcадором Pinko и Daniel Wellington в России;

Сняла клип на свой второй трек (премьера намечена на начало 2020 года).

Напомним, что, несмотря на победу в шоу «Холостяк» Клюкиной не удалось построить отношения с рэпером Егором Кридом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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