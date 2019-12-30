«С помощью нее он выпрашивал милостыню»: в Екатеринбурге волонтеры спасли собаку от неадекватного хозяина

В Екатеринбурге волонтеры забрали собаку у неадекватного мужчины, который морил ее голодом. На момент изъятия животное весило всего 16 килограммов и шокировало своим внешним видом. От инфекции у собаки начали гнить уши, а на лапах невооруженным глазом были видны длинные неподстриженные когти.

Сейчас собака находится под присмотром ветеринаров в центре помощи животным УрГАУ.

Фото: предоставлено центром защиты животных УрГАУ

- К нам в центр поступил звонок от волонтеров. Они рассказали про неадекватного гражданина, который морит собаку голодом и с помощью нее выпрашивает милостыню. Мы предложили помощь по лечению и после изъятия собаку прооперировали. Она будет проходить реабилитацию, курс может затянуться на несколько месяцев. Ситуация очень печальная. После выздоровления ее вернут волонтерам, а они начнут искать для нее новый дом, - рассказывает «КП» руководитель центра помощи животным УрГАУ Елизавета Скорынина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/752527" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге спасли собаку, которую морил голодом хозяин.Видео: центр защиты животных УрГАУ

Ближайшие несколько месяцев спасенная собака будет проходить курс лечения и только потом ей начнут искать новых хозяев. Породу определили как метиса немецкой овчарки, ее состояние оценивают как средней тяжести.

- Состояние собачки значительно улучшилось за последние пять дней. Она прибавила в весе два килограмма. Кожа выглядит намного лучше. Но у нее есть воспаление. Сейчас наблюдаем динамику и продолжаем курс кормления, а также даем антибиотики, - говорит ветеринар Наталья Черемицына.

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