2019-12-30T12:17:32+03:00
Дом. Семья

«С помощью нее он выпрашивал милостыню»: в Екатеринбурге волонтеры спасли собаку от неадекватного хозяина

Ближайшие месяцы она будет находиться под присмотром ветеринаров, а потом ей начнут искать новых хозяев [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
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Собака оказалась метисом немецкой овчарки. Фото: предоставлено центром защиты животных УрГАУСобака оказалась метисом немецкой овчарки. Фото: предоставлено центром защиты животных УрГАУ
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В Екатеринбурге волонтеры забрали собаку у неадекватного мужчины, который морил ее голодом. На момент изъятия животное весило всего 16 килограммов и шокировало своим внешним видом. От инфекции у собаки начали гнить уши, а на лапах невооруженным глазом были видны длинные неподстриженные когти.

Сейчас собака находится под присмотром ветеринаров в центре помощи животным УрГАУ.

Фото: предоставлено центром защиты животных УрГАУ

Фото: предоставлено центром защиты животных УрГАУ

- К нам в центр поступил звонок от волонтеров. Они рассказали про неадекватного гражданина, который морит собаку голодом и с помощью нее выпрашивает милостыню. Мы предложили помощь по лечению и после изъятия собаку прооперировали. Она будет проходить реабилитацию, курс может затянуться на несколько месяцев. Ситуация очень печальная. После выздоровления ее вернут волонтерам, а они начнут искать для нее новый дом, - рассказывает «КП» руководитель центра помощи животным УрГАУ Елизавета Скорынина.

В Екатеринбурге спасли собаку, которую морил голодом хозяин.Видео: центр защиты животных УрГАУ

Ближайшие несколько месяцев спасенная собака будет проходить курс лечения и только потом ей начнут искать новых хозяев. Породу определили как метиса немецкой овчарки, ее состояние оценивают как средней тяжести.

- Состояние собачки значительно улучшилось за последние пять дней. Она прибавила в весе два килограмма. Кожа выглядит намного лучше. Но у нее есть воспаление. Сейчас наблюдаем динамику и продолжаем курс кормления, а также даем антибиотики, - говорит ветеринар Наталья Черемицына.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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