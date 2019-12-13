Повезло только чиновникам: Куйвашев оставил 31 декабря рабочим днем для свердловчан

В начале рабочей недели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил в своем Instagram опрос по поводу 31 декабря. Отдыхать или работать в последний день уходящего года – вот, что предлагалось решить через сторис. Ожидаемо, большинством голосов уральцы проголосовали за выходной (31 число выпадает на вторник, поэтому его перенесли на 28 декабря).

Перевес был более чем ощутимый 94% на 8%, а участие в опросе приняли более 11 тысяч человек.

evgenykuyvashev Пару дней назад я провёл опрос о выходном дне 31 декабря. Вопрос оказался очень актуальным для жителей региона - 12 115 человек приняли в нем участие. 11 433 человек ответили да это 94% проголосовавших, почти единогласно. Против высказались 682 человека и

Но как выяснилось, отдыхать будут только чиновники. Возможно также повезет и бюджетникам – губернатор рекомендовал учреждениям перенести выходной для них.