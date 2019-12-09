2019-12-09T10:46:21+03:00
Общество

Голосуем по-современному: Куйвашев в Instagram решает судьбу нерабочего 31-го декабря

Губернатор в своем профиле запустил голосование о том, нужен ли выходной в последний день года или нет
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Евгений Куйвашев в Instagram решает судьбу нерабочего 31-го декабряЕвгений Куйвашев в Instagram решает судьбу нерабочего 31-го декабряФото: Алексей БУЛАТОВ
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На носу уже Новый год, всем хочется расслабиться и забыть о делах и работе. Вот только 31 декабря выпадает на вторник, практически середину рабочей недели. В связи с этим во многих регионах страны приняли решение сделать его нерабочим днем.

Однако в Свердловской области судьба последнего дня в году до сих пор не решена, поэтому губернатор Евгений Куйвашев предложил проголосовать на эту тему и решить проблему совместными усилиями. Только сделать это не традиционно, как принято, а по-современному: через Instagram. Поэтому он выложил на своей странице в «сторис» пост с голосованием.

Почти все свердловчане проголосовали "за". Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Почти все свердловчане проголосовали "за". Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

- Сейчас так много говорят о 31 декабря, и я решил узнать, актуален ли этот вопрос для нашего региона, - подписал губернатор. – Нужен ли нам выходной день 31-го декабря?

90% свердловчан оставили свой голос на отметке «да», и лишь 10% проголосовало «против».

ИСТОЧНИК KP.RU

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