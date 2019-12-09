Голосуем по-современному: Куйвашев в Instagram решает судьбу нерабочего 31-го декабря
На носу уже Новый год, всем хочется расслабиться и забыть о делах и работе. Вот только 31 декабря выпадает на вторник, практически середину рабочей недели. В связи с этим во многих регионах страны приняли решение сделать его нерабочим днем.
Однако в Свердловской области судьба последнего дня в году до сих пор не решена, поэтому губернатор Евгений Куйвашев предложил проголосовать на эту тему и решить проблему совместными усилиями. Только сделать это не традиционно, как принято, а по-современному: через Instagram. Поэтому он выложил на своей странице в «сторис» пост с голосованием.
Почти все свердловчане проголосовали "за". Фото: Евгений Куйвашев в Instagram
- Сейчас так много говорят о 31 декабря, и я решил узнать, актуален ли этот вопрос для нашего региона, - подписал губернатор. – Нужен ли нам выходной день 31-го декабря?
90% свердловчан оставили свой голос на отметке «да», и лишь 10% проголосовало «против».
ИСТОЧНИК KP.RU