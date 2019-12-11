2019-12-11T11:02:43+03:00
Общество

Протесты в сквере на Драме могут стать «Конфликтом года» по версии журнала Forbes

Пока екатеринбургские противостояния занимают третью строчку
Юлия СТАЛИНА
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Инвесторами строительства храма Святой Екатерины выступали глава «РМК» Игорь Алтушкин и генеральный директор «УГМК-Холдинг» Андрей КозицынИнвесторами строительства храма Святой Екатерины выступали глава «РМК» Игорь Алтушкин и генеральный директор «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын
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Воспоминания о майских протестах у театра Драмы еще свежи, ведь прошло чуть больше полугода. И вроде бы все уже успокоилось: нашли новое место под строительство храма Святой Екатерины с помощью общественного голосования. Но тут опять Екатеринбург в федеральной повестке – сейчас противостояние в сквере претендует на звание «Конфликт года» по версии журнала Forbes.

- Светские активисты сорвали проект меценатов Андрея Козицына и Игоря Алтушкина, - говорится в описании номинации.

Конкуренцию уральским миллионерам Игорю Алтушкину и Андрею Козицину составляют еще два конфликта с другими российскими бизнесменами. Среди них акционерный скандал в банке «Восточный»: дело, из-за которого попал под домашний арест основатель Baring Vostok Майкл Калви, а также основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров, который покинул Россию из-за уголовного дела о нелегальных платежах. Пока в этом голосовании лидирует Калви, но остальные соперники идут с небольшим отрывом. Итоги подведут 19 декабря.

Конфликт разгорелся в начале мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конфликт разгорелся в начале мая.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, противостояния у театра Драмы возникли из-за строительства храма Святой Екатерины. Люди были не согласны с этой площадкой, и в мае вышли на акции протеста. Несколько дней подряд жители города охраняли сквер, несколько раз даже роняли металлический забор. Инвесторами этого проекта выступали глава «РМК» Игорь Алтушкин и генеральный директор «УГМК. Договориться с людьми получилось только с помощью общественного голосования. В сентябре из двух предложенных вариантов выбрали площадку на месте бывшего Приборостроительного завода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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