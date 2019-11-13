«СКВЕРные чебуреки»: владельца фаст-фуда, который кормил протестующих у театра Драмы, вызвали к следователю

Хозяина чебуречной «Время Ч» вызвали на допрос за то, что он кормил протестующих у театра Драмы. Во время майских беспорядков в сквере, вызванных строительством храма Святой Екатерины, протестующим несколько раз привозили бесплатную еду. То гамбургеры с картошкой фри подвезут, то чебуреки. Одним из благодетелей выступил владелец чебуречной «Время Ч» Антон Чурбанов. По его словам чебуреки он привез в сквер абсолютно бескорыстно и по доброй воле. Но уральские следователи посчитали, что это повод для допроса и позвонили его маме.

- Они позвонили моей маме и попросили меня к телефону. Сказали, если я не выйду на связь, то они приедут по месту прописки. Потом связались со мной, пригласили в пятницу на допрос. Но повестку не выдали, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Антон Чурбанов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/743580" frameborder="0"></iframe> Владелец чебуречной накормил протестующих в сквере у театра Драмы.Видео: Антон Чурбанов! другой источник

Предприниматель говорит, что уже посоветовался со своим юристом. Адвокат рекомендует ему не ходить к следователям, пока на руках не будет повестки. Сам Антон не видит повода для допроса, ведь по его мнению он ничего плохого не сделал.

- Это был не пиар, ни какая-то акция. Я просто хотел накормить людей. Я не поддержал ни ту, ни другую сторону. Конечно, я как житель города переживал, когда весь этот беспредел происходил в сквере, - вздыхает владелец чебуречной.

На сторону Антона уже встал бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Экс-политик посвятил этой истории целый пост на своей странице в Instagram. Там он призвал екатеринбуржцев поддержать земляка.

Фото: личная страница Евгения Ройзмана в Instagram

- Считаю, что надо поддержать Антона и его заведение в этой ситуации, так же как Антон поддержал екатеринбуржцев, когда это было надо. Тем более, что кормят у него хорошо, чебуреки вкусные и порции большие, - заметил Ройзман.

Напомним, в начале мая жители Екатеринбурга разделились на два лагерь: тех, кто за строительство храма в сквере у Дрматеатра, и тех, кто против. Несколько дней люди собирались на набережной, крушили строительный забор, а потом власти города решили, что необходимо сделать открытое голосование и всем вместе выбрать площадку. Все лето активисты предлагали свои варианты, в итоге осталось только два: Приборостроительный завод и пустырь за Макаровским мостом. В сентябре большинство проголосовало за площадку на месте завода.

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