2019-11-11T09:37:42+03:00
Общество

«Подорвали мое здоровье»: на Урале прекратили уголовное дело гинеколога, обвинявшегося в сбыте наркотиков за помощь пациентке

Следствие признало, что он имел право назначать пациентке обезболивающие, оставшиеся у него от матери
Данил СВЕЧКОВ
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Олег Баскаков приехал на Урал из Челябинской области. Ему обещали квартиру, но пока он вынужден жить в одной из палат больницы. Фото: Иван Жилин/Новая газетаОлег Баскаков приехал на Урал из Челябинской области. Ему обещали квартиру, но пока он вынужден жить в одной из палат больницы. Фото: Иван Жилин/Новая газета
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Олег Баскаков, врач-гинеколог из Новой Ляли наконец-то может вздохнуть свободно. С него сняли все обвинения в хранении и сбыте запрещенных веществ. Уголовное дело прекращено.

В марте он дал обезболивающее и успокоительное, оставшиеся от умершей матери, 74-летней пациентке. От болей та не могла заснуть и кричала вторую ночь подряд. В итоге его обвинили в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, а также в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

В августе служители Фемиды отказались его судить – помогли столичные эксперты от медицины, которые на заседании объяснили, что Баскаков мог назначить пациентке эти лекарства. Дело вернулось в прокуратуру, откуда его передали обратно следователям.

Сторона защиты была уверена – теперь дело закроют. Однако неделю назад стало известно, что следователи продолжили искать новые доказательства – снова побеседовали с коллегами гинеколога и даже с отцом, живущим за 700 километров от Новой Ляли. Об этом рассказывал сам Баскаков. Но сегодня вдруг выяснилось, что уголовное преследование врача-гинеколога прекращено.

До конца года Олег Баскаков планирует продолжать работать в Новой Ляле. Фото: Иван Жилин/Новая газета

До конца года Олег Баскаков планирует продолжать работать в Новой Ляле. Фото: Иван Жилин/Новая газета

– Сегодня я получил постановление по почте о прекращении уголовного дела, – рассказывает Олег Баскаков. – Его на адрес больницы прислали. Меня никуда не вызывали. Они должны были извиниться, но ничего. Хотелось бы, конечно, чтобы этого дела вообще не было. Оно подорвало мое здоровье. И так профессия связана со стрессом, а тут еще и следствие и суды. У меня развилась гипертоническая болезнь. Порой до 200 на 130 поднималось давление, а на больничный я уйти не мог из-за судов. Вынужден теперь пить таблетки. А сколько сил они отвлекли на меня, вместо того, чтобы настоящими преступниками заниматься?

Как отмечает адвокат Олега Баскакова, в постановлении следствие признает, что доказательств вины гинеколога нет и что он имел полное право назначить обезболивающие препараты своей пациентке.

– Также в постановлении признается, что то, что он взял лекарства не из больницы, а из своей тумбочки – это не уголовное преступление и должно рассматриваться оно внутри учреждения с назначением дисциплинарного взыскания, – говорит Георгий Краснов. – Теперь у Олега Баскакова есть право на реабилитацию. Он сможет взыскать те деньги, которые в самом начале дела потратил на своего первого адвоката в Новой Ляле, так как в дальнейшем его защищали бесплатно. Кроме того он может взыскать компенсацию морального вреда.

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История врача-гинеколога из Новой Ляли Олега Баскакова получила развитие. В марте в местную больницу привезли 74-летнюю пенсионерку, у которой выпала матка и открылась кровоточащая язва. Женщина кричала от боли и не могла уснуть несколько дней. Тогда Баскаков решил дать ей обезболивающее и успокаивающее. Правда, взял он их не в больнице, а в личной аптечке – несколько ампул осталось у Баскакова от матери, умершей от лейкоза. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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