«Умысла на сбыт не было»: на Урале отказались судить врача, которого обвинили в наркоторговле за помощь пациентке

На скамье подсудимых, склонив голову, сидит седой мужчина лет 60-ти. Это Олег Баскаков - врач из Новой Ляли. На весь город он единственный практикующий врач-гинеколог, а сейчас еще и обвиняемый по делу о «сбыте наркотиков». Его могут посадить в тюрьму на восемь лет только за то, что он пожалел свою пациентку. Чтобы облегчить невыносимую боль, Баскаков дал женщине сильное успокоительное. Только лекарство было не из больничных запасов, а из личных – осталось у Баскакова после смерти его матери, которая скончалась от рака.

МНЕ БЫЛО ЖАЛКО, Я ХОТЕЛ ПОМОЧЬ

Это случилось в конце марта. Тогда в районную больницу Новой Ляли привезли 74-летнюю женщину. Диагноз - выпадение матки с кровотечением. Открылась язва. Бабушку госпитализировали. Но на больничной койке легче ей не становилось. Сна нет, по ночам женщина кричит от боли.

- К нам ее привезли на «скорой». Выпадение матки - этот диагноз бабушке поставили девять лет назад, - рассказывает Олег Баскаков. - Там уже у нее образовалась кровоточащая язва. Это как мозоль, которая трется об одежду, об памперс… Она кричала страшно.

По словам врача, бабушку пытались прооперировать в Серове, но врачи сказали, что организм не перенесет наркоза. Подали заявку на операцию в Екатеринбурге. Но родственники везти женщину за 300 километров от родного города не решились.

Олег Баскаков приехал на Урал из Челябинской области. Ему обещали квартиру, но пока он вынужден жить в одной из палат больницы. Фото: Иван Жилин/Новая газета

- В первый день, когда она поступила к нам, я назначил ей кровоостанавливающее и антибиотики, - продолжает Баскаков. - А на следующий день пришел, видно было, что она измучена от болей. И это при том, что женщина была не в себе. У нее болезнь Альцгеймера. Она вообще не понимала, где находится. Я тогда ее пожалел, решил дать ей трамадол. Оно не сильно обезболивающее. Для средней степени боли. А вместе с ним и сибазон - успокаивающее. Эти лекарства были у меня в личной аптечке - их принимала моя мама, которая недавно умерла от лейкоза. Осталось несколько ампул. Срок годности был в норме.

Баскакову настолько тяжело было смотреть на страдающую пациентку, что он решил избежать формальностей. Врач не стал делать запись о назначении. Иначе все бы затянулось еще на сутки.

- Я дал эти лекарства гинекологической медсестре, чтобы она сделала бабушке укол, - вздыхает врач. – Когда она стала спускаться к ней подошла Татьяна Смердова, старшая медсестра хирургического отделения, и забрала ампулы, и убрала их в сейф. А после позвонила в полицию…

«ХОТЕЛА УНИЗИТЬ»

На врача завели уголовное дело сразу по двум статьям – и за «Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта» и за «Незаконный сбыт наркотических средств». За такое Баскакову грозит до восьми лет лишения свободы, почти как настоящему наркоторговцу.

- Смердова меня почему-то невзлюбила. Мол, приехал новичок из Челябинской области и мнит себя врачом. Она сама из детдома. Очень грубая женщина, - рассказывает Олег Баскаков. - Ей многие коллеги говорили: «Таня, не надо звонить в полицию». Но она, видимо, хотела, чтобы я унизился, пришел к ней, попросил обратно эти ампулы. Я не стал этого делать.

Пациентов у Баскакова всегда было много. Местным женщинам за помощью идти либо к нему в районную больницу, либо в соседний поселок Лобва в 25 километрах, либо в еще более далекий город Серов, который находится в 60 километрах. В Новой Ляле Баскаков работает уже три года – переехал после сокращения из Челябинской области. Так что заступившихся за врача людей нашлось немало. Многие из них пришли 27 августа в зал суда. В защиту Баскакова высказывалась и Уполномоченная по правам человека в Свердловской области.

– Это невероятно тревожащая и страшная тенденция, когда вместо борьбы с реальной наркоторговлей, когда надо действительно потрудиться, наши правоохранители охотятся за честно выполняющими свою работу врачами, - говорит Татьяна Мерзлякова, - за несчастными мамами больных детей, которым государство годами не сертифицирует применяющиеся за рубежом действенные препараты, и они вынуждены самостоятельно искать способы спасти детей и заказывать препараты за рубежом, а потом отправляться под суд за ввоз несертифицированных препаратов.

В марте женщину с выпадением матки привезли в больницу на «скорой». Олег Баскаков оказывал ей помощь.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На суд прилетели даже московские специалисты.

– Назначение было обосновано и это было подтверждено, – говорит Ольга Порошина-Клещук, руководитель Центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы. – К счастью, судья это услышал.

Выслушав все доводы в защиту врача, судья решил вернуть уголовное дело прокурору в связи с «допущенными нарушениями в ходе следствия».

- Суд установил, что умысла на сбыт препаратов у Баскакова не имелось, – рассказывает Георгий Краснов, адвокат врача-гинеколога. - Он на законных основаниях назначил женщине эти препараты. Мы сделали все, что могли, чтобы доказать это: допросили свидетелей защиты, в том числе медсестер, врача-терапевта Новой Ляли. Они однозначно выступили в защиту Баскакова и подтвердили, что у пациентки был ярко выраженный болевой синдром.

Впрочем, Олег Баскаков по-прежнему носит статус обвиняемого. Из прокуратуры дело так же легко может вернуться в суд, отмечает адвокат врача. Но точно также легко статус обвиняемого с него могут и снять. Пока этот вопрос решается. А сам Баскаков, как только закончился суд срочно уехал в больницу:

– Извините, некогда! Только что позвонили: в больницу привезли женщину с кровотечением! Все потом…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К врачу, пожалевшему пожилую пациентку, можно применить дисциплинарное наказание - но никак не уголовное!

Врач-гинеколог из городка Новая Ляля Свердловской области Олег Баскаков может сесть в тюрьму на 8 лет — только за то, что пожалел престарелую женщину и дал обезболивающее и успокаивающее средство. (Подробнее)