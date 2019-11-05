«Допросы продолжаются»: дело уральского гинеколога, которого обвиняли в наркоторговле за помощь пациентке до сих пор открыто

История врача-гинеколога из Новой Ляли Олега Баскакова получила развитие. В марте в местную больницу привезли 74-летнюю пенсионерку, у которой выпала матка и открылась кровоточащая язва. Женщина кричала от боли и не могла уснуть несколько дней. Тогда Баскаков решил дать ей обезболивающее и успокаивающее. Правда, взял он их не в больнице, а в личной аптечке – несколько ампул осталось у Баскакова от матери, умершей от лейкоза.

Вскоре к гинекологу пришли из полиции. Его хотели судить по статьям «Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта» и «Незаконный сбыт наркотических средств». Однако судья, выслушав доводы московских специалистов, приехавших на защиту коллеге, решил вернуть уголовное дело в прокуратуру из-за «допущенных нарушений в ходе следствия». Казалось бы, Баскакову можно выдохнуть. Однако сегодня стало известно, что сотрудники полиции не стали прекращать уголовное дело. Об этом рассказал сам гинеколог.

– Они не хотят признавать поражение, – говорит Олег Баскаков. – 10 октября мне позвонил следователь и сказал, что срок следствия продлили еще на месяц. Они начали дергать мою медсестру на допрос. Даже к моему отцу в город Сим (Челябинская область) за 700 километров поехали допрашивать. Бедный отец, ему почти 83 года, пустил их к себе домой. Они говорили ему, что все равно добьются, чтобы меня осудили пусть не на реальный, а на условный срок. Спрашивали у отца, кто был лечащим врачом у матери. Потом у этого врача спрашивали, выписывал ли он матери ампулы. Еще отца допрашивали, почему (после смерти жены) не сдали эти ампулы (которые Баскаков дал пациентке). Но они вообще никуда не сдаются. То, что я назначил, не имеет к наркотикам никакого отношения.

Олег Баскаков приехал в Новую Лялю работать гинекологом. Он в буквальном смысле живет в больнице. Фото: Иван Жилин/Новая газета

Адвокат Олега Баскакова отмечает, что в ближайшие два дня он подаст жалобу на действия следствия в областную прокуратуру.

– Это все незаконно и вызывает тревогу, – отмечает Георгий Краснов. – Суд указал, что Олег Баскаков, как врач акушер-гинеколог, имел полное право назначать препараты, о которых идет речь. В постановлении указано, что умысел на сбыт наркотиков не подтвердился. В обвинении не конкретизировано, в чем заключаются незаконные действия Баскакова. Следователь, когда он получил дело обратно, должен был конкретизировать формулировку, которую он указал в обвинении. Эти действия не предполагают поездки в Сим или допросы людей. Но они понимают, что у них ничего нет. Им надо было либо менять формулировку, либо прекратить дело. Но они пошли по третьему пути – собирать новые доказательства. А это незаконно.

В полиции пока не прокомментировали эту информацию. Сам же Олег Баскаков отмечает, что вся эта история не только измотала его, но и отпугнула многих потенциальных врачей от работы в Новой Ляле.

– Никто сейчас в Новую Лялю ехать не хочет. Да и не только к нам, а вообще в маленькие городки, – говорит Баскаков. – У нас анастезиолог на операцию лег в областную больницу. Из-за этого целый месяц не было анастезиолога. Появился один товарищ, который мог бы его заменить. Ему говорят давай оставайся. А он: «Да вы что? У вас тут врачей сажают!».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Умысла на сбыт не было»: на Урале отказались судить врача, которого обвинили в наркоторговле за помощь пациентке

На скамье подсудимых, склонив голову, сидит седой мужчина лет 60-ти. Это Олег Баскаков - врач из Новой Ляли. На весь город он единственный практикующий врач-гинеколог, а сейчас еще и обвиняемый по делу о «сбыте наркотиков». (Подробнее)