Уральские киношники сняли клип про мальчика-космонавта и его собаку с бровями

Уральские киношники из Red Papper Film сняли новый и очень добрый клип для группы «Марсель». Эта история - про мальчика, который мечтает отправиться к звездам, и его лучшего друга – верного пса, который готов отправиться со своим хозяином на край света в погоне за мечтой.

- В наших городах уже давно не видно звезд. Единственные огни, которые мы видим – это свет окон многоэтажек напротив, - рассказали создатели.

Фото: Red Papper Film

Съемки, кстати, проходили на Кавказе, на «Лермонтовских местах», и в Екатеринбурге. На них ушло около трех дней, однако процесс подготовки, как это обычно бывает, растянулся на несколько недель. С гор создатели вернулись буквально неделю назад.

Фото: Red Papper Film

Главную роль исполнил девятилетний Марк-Малик Мурашкин. Юный актер живет в Москве и уже имеет за плечами длинный список из полнометражных фильмов. Для съемок в столице Урала мальчику пришлось даже покупать билет бизнес-класса.

- У нас в Екатеринбурге тоже очень много маленьких хороших актеров, только их нужно искать – а нам нужно было, так сказать, «гарантированно и быстро», - рассказал «Комсомолке» режиссер и сценарист клипа Егор Мясников. – Возможен был только визуальный кастинг по телефону.

Фото: Red Papper Film

На Кавказе и съемочная группа, и группа «Марсель» были впервые, поэтому в качестве проводников выбрали местных жителей и арендовали три вездехода. Чтобы не увязнуть в крутых горных склонах.

- Помимо самих музыкантов, все актеры, которые появились в клипе – местные жители. Те же, например, пастухи на конях или водители, - вспоминает Егор. – Пастухи, кстати, нам постоянно молоко предлагали. Очень открытые люди.

Фото: Red Papper Film

А в один из дней в Кавказских горах киношники потеряли саму группу «Марсель» - водитель, который отвечал за их перевозку, просто свернул не в ту сторону. музыкантов искали несколько часов.

- Вообще забавная история, мы сами не поняли, как это произошло, - смеется Егор. – Мы брали три машины, и вот две из них поехали налево, а третий почему-то подумал, что надо ехать направо. И увез их прямо на Эльбрус.

Фото: Red Papper Film

Кстати, не так давно киношники из Red Papper Film представили первый короткометражный фильм про сквер, на месте которого хотят построить ТЦ. Он называется «Урок экологии», а в основу сюжета легла история недельных протестов в сквере у Драмтеатра.