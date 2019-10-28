TIME CODE: что нас ждет на IX Всероссийском фестивале молодежной журналистики

2 ноября в Екатеринбурге пройдет самое крутое-событие в сфере молодежной журналистики – финал IX Всероссийского фестиваля TIME CODE. В этот день известные российские репортеры и признанные профессионалы в области массовых коммуникаций проведут мастер-классы и творческие интенсивы. Почему начинающим журналистам важно участвовать в TIME CODE? Каким фестиваль будет в следующем году? Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» рассказала руководитель оргкомитета TIME CODE Ирина Росинская.

- Ирина Ивановна, фестивалю 9 лет. Вспомните, с чего все начиналось?

- Владимир Шахрин, который на тот момент входил в состав Попечительского совета Дворца молодежи, предложил Дворцу молодёжи организовать фестиваль школьного самиздата. Нам эта идея понравилась, и мы взялись за дело. Правда, пошли немного дальше и не стали ограничиваться только школьниками. Так в конкурсной программе с самого начала появилось две лиги: школьная и студенческая. Какое-то время фестиваль был исключительно региональной историей. Первое время нам присылали работы на дисках, кассетах. Кабинет медиацентра превращался в склад, заваленный мешками с работами конкурсантов.

- Что дает участие в TIME CODE конкурсантам?

- В этом году фестиваль вошел в «Перечень проектов министерства просвещения РФ». В течение 10 дней после проведения, мы вносим фамилии победителей фестиваля в государственный информационный ресурс об одаренных детях. С этого момента к победителям фестиваля повышенное внимание государства, оно заинтересовано в их поддержке и дальнейшем развитии их талантов. Это может быть участие в профильных сменах образовательного центра «Сириус», президентские гранты и стипендии.

- Каждый год в образовательной программе фестиваля участвуют известные журналисты. Кто запомнился больше всех?

- Ну, конечно, Юрий Дудь. На тот момент он был главным редактором «Sports.ru». Взрыв популярности случился через месяц после выступления на фестивале. Запись его лекции «Как разговорить дерево» за короткое время набрала больше миллиона просмотров. Она и по сей день актуальна.

- В чем успех TIME CODE?

- Успех фестиваля в том, что мы не останавливаемся, ставим задачи на будущее и достигаем их. Екатеринбург – это тот город, который заслуживает классного события. Мы живем на Урале, и мы можем! Об этом знают все. Поэтому мы сказали себе, что наш фестиваль должен быть лучшим! К этому и идем.

- Что ждет гостей фестиваля 2 ноября во Дворце молодежи?

- В образовательную программу в этом году вошли: автор и ведущая YouTube проекта «А поговорить?» Ирина Шихман, режиссер «Россия-1» и «Карусель» Антон Михалев, дизайнер Первого канала Александр Коротич, а также уральские журналисты – Дмитрий Колезев, Оксана Маклакова, Елена Сандакова и многие другие! Вход свободный. Приходите! Будет интересно!

- Расскажите о жюри.

- Жюри фестиваля – это наши боевые товарищи, которые с нами все 9 лет: Олег Ракович – преподаватель Гуманитарного университета, автор проектов на телеканале «Россия-Урал», Лариса Крапивина – филолог и командор отряда «Каравелла», Всеволод Доможиров – заместитель декана факультета журналистики УрФУ. Председатель жюри – декан факультета журналистики УрФУ Борис Николаевич Лозовский – именно он присуждает Гран-при фестиваля. Номинацию «Фоторепортаж» судят фотографы Александр Мамаев, Донат Сорокин и Мария Ващук. Очень ответственно подходят к выбору победителя, договариваются долго и сложно. В мультимедиа - Артем Галустян и Маргарита Федорова. Екатерина Чемезова – это социальные сети. Все эти люди вывезли на себе очень сложную работу. Особенно в последние годы, когда на фестиваль подается более тысячи работ!

- Какие номинации вызывают наибольший интерес у конкурсантов?

- По количеству присылаемых работ на первом месте печатные СМИ, далее – телевидение, фото, потом мультимедийные истории и социальные сети.

- Следующий год – юбилейный. Что планируете сделать особенного?

- Хотим привлечь уральское медиа-сообщество и в юбилейный год войти уже с ним. Екатеринбург – это город сильной журналистики. У нас есть два факультета, современные СМИ и яркие имена. Хочется, чтобы TIME CODE стал нашей общей историей. А это могут сделать только СМИ. Это их фестиваль.

- Кого хотите пригласить на следующий год в качестве хэдлайнера?

- Ларри Кинга, конечно! Шутка. Не думала ещё.

- Какой совет можете дать начинающим журналистам?

- Работать, писать, не сидеть на месте! И прийти на фестиваль - вот уж где можно обзавестись неформальными знакомствами! Профессионалы, которые приезжают с мастер-классами на TIME CODE очень открыты, подмечают – кто что из себя представляет и очень быстро выхватывают активных ребят на работу.