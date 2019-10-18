«Машины раскидало по дороге»: на трассе под Екатеринбургом в массовой аварии пострадали два водителя

Сегодня утром дорожная ситуация в Екатеринбурге и за его пределами оставляла желать лучшего: пробки достигали 9 баллов. И все из-за аварий. Самая крупная произошла примерно в 6:30 на Березовском тракте. Там столкнулись сразу четыре легковушки, двое людей с тяжелыми травмами были госпитализированы в местную горбольницу.

- Водитель автомобиля «Нива», двигаясь по Березовскому тракту со стороны Екатеринбурга, выехал на встречку и столкнулся с тремя иномарками: Opel, SsangYong и Nexia, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Из-за жесткого удара пострадали двое: водитель SsangYong - он получил ушиб грудной клетки, и водитель Nexia рассек правую бровь. Они были осмотрены на месте бригадой скорой помощи, но от госпитализации отказались.

Виновник аварии, 39-летний житель Кедровки, который на «Ниве» протаранил иномарки, оказался пьян. Его стаж вождения - 10 лет.

Водитель "Нивы" сел пьяным за руль, выехал на встречку и протаранил 3 машины. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Все четыре машины раскидало по обеим полосам движения, из-за чего образовалась огромная пробка, длиной в несколько километров.

Пробка растянулась в несколько километров. Фото: Яндекс.Карты

Сейчас аварией занимаются сотрудники Госавтоинспекции и проводят проверку, по результатам которой водителя «Нивы» привлекут к ответственности.

Напомним, что сегодня, 18 октября, спасатели объявили самыми снежным днем за прошедшее время и напомнили о безопасности на дорогах.