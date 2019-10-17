Спасатели предупредили уральцев о сильных снегопадах и гололеде

СЕГОДНЯ 12:46 2019-10-17T15:13:49+03:00

МЧС предупредило уральцев о сильных снегопадах и гололеде и поделилось несколькими простыми правилами безопасности в период непогоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В пятницу, 18 октября, в некоторых районах Свердловской области синоптики обещают сильные снегопады. Из-за этого на дорогах может образоваться гололед, а на проводах - повиснуть налипший снег. Все это приводит к нарушению энергоснабжения и увеличению количества аварий.

В пресс-службе Уралуправтодора сообщили, что на время непогоды для уборки снега будет задействовано 130 спецмашин, в том числе грейдера, трактора и погрузчики.

А в пресс-службе МЧС по Уральскому региону напомнили жителям о нескольких простых правилах безопасности в этот период.

Водителям, отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, а также неукоснительно соблюдать ПДД.

Пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и быть очень аккуратными: пожилым людям лучше пользоваться тросточками и не таскать тяжелых сумок, чтобы в случае чего не потерять равновесие и не упасть. МЧС рекомендует на время гололеда надевать обувь с нескользящей подошвой.

В случае любой чрезвычайной ситуации следует сразу позвонить спасателям по телефону 101. Кстати, сегодня мы рассказывали, что самый холодный день будет уже в эту субботу - температура опустится до -6.

ИСТОЧНИК KP.RU