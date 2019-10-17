2019-10-17T09:10:34+03:00
Общество

Доставайте зимние вещи: к концу недели Екатеринбург завалит снегом

Самый холодный день обещает быть в субботу
Мария Трапезникова
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К концу недели в Екатеринбурге пойдет снегК концу недели в Екатеринбурге пойдет снегФото: Алексей БУЛАТОВ
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Под конец недели в Екатеринбург придет настоящая зима – будет холодно и очень снежно. Так что если вы еще не утеплились и не «переобули» своего железного коня – самое время это сделать. О погоде на ближайшие дни рассказали синоптики из Уралгидрометцентра.

Так, в четверг, 17 октября, в столице Урала будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Днем температура поднимется до +2…+4.

В ночь на 18 октября пойдет снег – и будет идти до вечера, столбики термометров опустятся до -2. Днем будет чуть-чуть теплее – до +3. Водители, будьте в пятницу особо внимательны на дорогах – за ночь образуется гололедица.

Ночь на 19 октября будет холоднее всего – температура воздуха опустится до -4…-6, днем немного потеплеет – будет стабильно 0 градусов. Всю субботу будет облачно и без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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