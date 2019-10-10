2019-10-10T07:13:40+03:00
Общество

На Урал пришли холода: когда следует «переобувать» автомобиль и надевать пуховики

Синоптики рассказали, что ждет горожан в ближайшие несколько дней
Мария Трапезникова
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Уральцы попрощались с теплом до следующего летаУральцы попрощались с теплом до следующего летаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Доставайте из шкафа теплые вещи, ведь на Урал пришла настоящая пасмурная, промозглая осень, которая медленно готовит к горожан к тяжелым месяцам снега и холода. Синоптики из Уралгидрометцентра рассказали, что ждет горожан в ближайшие выходные, а сервис Gismeteo напомнил, когда следует менять летнюю резину у машины на зимнюю.

Так, в ночь на 11 октября в Екатеринбурге ожидается похолодание до -2, местами может пройти небольшой дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +10, будет переменно облачно и без осадков.

В ночь на 12 октября будет +4…+6 и без дождей. А вот днем кое-где может пройти мокрый снег. Температура воздуха составит +11.

Фото: Gismeteo

Фото: Gismeteo

Согласно прогнозу Gismeteo на весь октябрь, вплоть до 31 числа дневная температура воздуха не поднимется выше +10, а по ночам может и вовсе опустится до -7. Почти каждый день будет идти дождь или снег.

А вот важный совет водителям, когда же следует «переобувать» свой автомобиль – необходимо, чтобы температура на протяжении нескольких дней держалась на отметке +5 или ниже.

- Такое значение является верным признаком приближения климатической зимы, а вместе с ней устойчивых ночных минусов, выпадения осадков преимущественно в виде снега и гололедных явлений, - рассказали в пресс-службе Gismeteo. – При температуре ниже +5 летняя резина «дубеет», теряет эластичные свойства и не обеспечивает необходимого сцепления с дорогой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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