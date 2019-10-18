Город встал в километровые пробки: на Урал пришло первое снежное утро

Сегодня некоторые горожане проснулись, потянулись, выглянули в окно и воскликнули: «Ах, какая красота, первый снег!». А та другая часть, которой некогда любоваться зимними красотами, потому что нужно следить за дорогой и откапывать машину из-под сугробов, обреченно вздохнули: «Значит, сегодня будут пробки». Что правда, то правда: Екатеринбург встал в 8-бальные очереди из-за множества аварий. Поэтому, автолюбители, будьте аккуратны на дороге.

Это красивое утро по-настоящему смогут оценить только те, кто никуда не торопиться. Фото: Мария Трапезникова

Вчера мы публиковали обращение спасателей и синоптиков о том, что в ночь с 17 на 18 октября ожидается обильный снегопад. В связи с этим на дорогах могут образоваться большие наледи, и следует быть предельно осторожными. Но все равно для многих первое снежное утро стало неожиданностью.

В сторону Каменска-Уральского тоже аварии...Фото: Олег ГАЛИМОВ

Кажется, водитель фуры не справился с управлениемФото: Олег ГАЛИМОВ

Так, сегодня на Новоберезовском тракте произошла жесткая авария - там столкнулись сразу три легковушки. Авария, которая произошла в правом ряду, практически полностью перегородила проезд в обе стороны. Из-за этого на выезде из Березовского образовалась большая пробка, длиной в несколько километров.

- Сейчас она тянется уже из самого города. Такое очень редко случается - машины стоят на одном месте по 15-20 минут, а если проедут, то не больше, чем на метр-два, - поделилась с «Комсомолкой» местная жительница Дарья. - Хоть разворачивайся и едь обратно домой.

Из Березовского не выехать. Фото: Яндекс.Карты

И, действительно, согласно сервису «Яндекс.Карты» дорожная ситуация на этом участке оставляет желать лучшего - пробки оцениваются в 9 баллов.

В ГИБДД советуют перейти на «зимний» режим езды - быть предельно аккуратными, соблюдать дистанцию, следить за дорожными знаками и исключить резкое торможение - особенно в зоне пешеходных переходов.

В центре Екатеринбурга, кажется, тоже все стоитФото: Олег ГАЛИМОВ

- А почему никто не говорит про пробку на участке Верхняя Пышма - Екатеринбург? - Спрашивает слушатель радио «КП-Екатеринбург» Алексей. - Прошло два месяца, люди страдают, а дорожные работы так и не начались.

В самом Екатеринбурге тоже много «красного»: сразу несколько аварий произошло на улицах Малышева, Токарей, Репина и Серафимы Дерябиной. Еще одно массовое ДТП произошло накануне, поздно вечером, на перекрестке улиц 8 Марта - Фруманова.

В Екатеринбурге очень много аварий. Фото: Яндекс.Карты

На перекрестке 8 Марта - Фурманова накануне вечером столкнулись легковушки. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

На место выезжали спасатели и сотрудники ГИБДД. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Екатеринбургские таксисты тоже решили не оставаться в стороне от гущи событий и «помочь» горожанам добраться до работы, сильно завышая ценники.

- Ситуации две: либо стоимость проезда, который в обычное время составил бы рублей 120, задирают до 300, либо машины вообще не дождаться, - рассказывает «Комсомолке» Дарья.

А за городом - красотаФото: Екатерина САЛТЫКОВА

Очень надеемся, что вы сегодня доберетесь до работы в целости и сохранности. Будьте аккуратны на дорогах, не превышайте скорость и соблюдайте ПДД.