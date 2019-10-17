Магазин ИКЕА Екатеринбург поддержал Областную детскую клиническую больницу

В рамках конкурса, который проводился среди магазинов ИКЕА в России, команда ИКЕА Екатеринбург получила социальный грант на поддержку отделения онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы. Проект, реализованный совместно с Благотворительным фондом «Подари жизнь», направлен на создание комфортных условий для детей, проходящих длительное лечение в клинике, а также членов их семей.

Фото: ОДКБ №1

В декабре прошлого года команда магазина ИКЕА Екатеринбург выиграла грант на поддержку проекта отделения онкологии и гематологии в рамках конкурса социальных грантов. Конкурс проводился отделом по устойчивому развитию ИКЕА и был направлен на изменение к лучшему жизни детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. В нем могли принять участие все магазины ИКЕА в России, предложив концепцию и план долгосрочного системного социального проекта.

Инициатива, предложенная командой магазина ИКЕА Екатеринбург, предусматривает поддержку ОДКБ, одной из семи клиник в России, где могут получить лечение дети, страдающие онкологическими заболеваниями. Ежегодно в отделении онкологии и гематологии получают лечение более 2000 детей.

Фото: ОДКБ №1

В рамках проекта волонтеры ИКЕА обустроили спальные места для родителей и снабдили их необходимыми атрибутами для сна, оборудовали игровые зоны и холлы мебелью, игрушками, материалами для творчества из ассортимента компании. Помимо этого, команда проекта организовала небольшую зону ожидания в стационаре отделения, оснастила всем необходимым буфеты, а также помогла с оборудованием рабочих мест для персонала отделения переливания крови и зон отдыха для доноров. На реализацию проекта ушло восемь месяцев, в нем приняли участие 30 сотрудников магазина ИКЕА Екатеринбург, в числе которых шесть волонтёров.

Фото: ОДКБ №1

Средства, необходимые для запуска инициативы, были получены в рамках ежегодной кампании ИКЕА «Давай играть!». В прошлом году вся выручка от продажи коллекции игрушек САГОСКАТТ, прототипами которых стали детские рисунки, была перечислена на реализацию социальных проектов в России.

«Каждый день в компании ИКЕА мы стремимся изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей и помочь тем, кто по каким-либо причинам оказался в трудной жизненной ситуации. Мы рады быть частью такого важного социального проекта и верим, что инициатива сможет помочь сотням семей с детьми», – отметила Начальник отдела планирования и контроля финансовой и операционной деятельности Светлана Лансфорд.

Фото: ОДКБ №1

«Ежегодно отделение онкологии и гематологии оказывает медицинскую помощь порядка 150 детям, у которых впервые диагностировано онкологическое заболевание, и проводит порядка 1500 госпитализаций детей, находящихся на стадии активного лечения. Мы благодарны ИКЕА за поддержку и за реализацию такого важного социального проекта, который позволит повысить качество пребывания пациентов и членов их семей в нашем медицинском учреждении – подчеркнул главный врач больницы Аверьянов Олег Юрьевич.