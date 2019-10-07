Лекции в университете и в баре: фестиваль науки «Кстати» пройдет в Екатеринбурге с 9 по 13 октября

С 9 октября в Екатеринбурге стартует фестиваль науки «Кстати», организованный Информационным центром по атомной энергии при поддержке Госкорпорации «Росатом» и Администрации Екатеринбурга. У горожан будет пять дней, чтобы влюбиться в науку.

Уральцев ждёт марафон открытых лекций, научно-популярных ток-шоу, мастер-классов, кинопоказов и новых форматов с бесплатным входом. Программа фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию и включает в себя более 30 уникальных мероприятий на 20 площадках, которые откроют свои двери для желающих прикоснуться к науке.

В первый день фестиваля лекцию «Неандертальцы, денисовцы и кроманьонцы: генетическая Санта-Барбара» прочтёт доктор биологических наук, кандидата физико-математических наук, заместитель директора Института проблем передачи информации РАН, член Общественного совета Минобрнауки Михаил Гельфанд. Лекция состоится 9 октября в галерее «Главный проспект».

10 октября с открытыми лекциями в уральских барах выступят физик и видеоблогер Дмитрий Побединский, антрополог Елена Сударикова, радиоастроном и член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, археолог Александр Митряков, кандидат химических наук и автор научно-популярных книг Аркадий Курамшин, популяризатор космонавтики Александр Хохлов, биоинформатик Андрей Афанасьев и другие. С программой «КСТАТИ в баре» можно будет ознакомиться на сайте ekb.kstati-fest.ru

11 октября учёные обсудят актуальные новости, в частности Нобелевские премии-2019, на ток-шоу «Язык Эйнштейна» в книжном магазине «Пиотровский», а в парке научных развлечений «NEWTON» пройдёт химический квест для всех желающих.

12 октября состоится экскурсия «Трансформация архитектурного Екатеринбурга» с Дмитрием Москвиным, руководителем образовательных программ Уральского филиала ГЦСИ. Мифы о последствиях вредных привычек развеет московский cудмедэксперт Алексей Решетун, про терапию онкологических заболеваний расскажет биоинформатик Андрей Афанасьев, в Екатеринбургском планетарии впервые выступит терменвоксистка Александра Романова.

Впервые в рамках фестиваля «Кстати» состоится конкурс документальных научно-популярных кинопроектов «ХакАТОМ». В формате «снять за 48 часов», 10 уральских команд снимут документальные фильмы, популяризирующие науку и современные технологии.

Программа кинохакатона состоит из образовательной части, съёмочного процесса и премьерного показа работ финалистов конкурса.

Интеллектуальным партнёром фестиваля выступило издательство «Альпина нон-фикшн»: на всех мероприятиях самые активные гости получат в подарок научно-популярные книги этого издательства. Полная программа фестиваля и бесплатная регистрация будет доступна на сайте ekb.kstati-fest.ru/scheduler