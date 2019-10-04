Эхо Сквера-на-Драме: трем зеленым зонам Екатеринбурга поменяют статус, чтобы защитить от застройки

После истории со сквером у Театра драмы, в защиту которого от застройки в мае выступили тысячи горожан, власти Екатеринбурга решили вплотную заняться вопросом охраны зеленых зон. В частности, уже в октябре три сквера получат статус ОПТ – особо охраняемой природной территории. А это значит, что на них по умолчанию нельзя будет проводить никаких строительных работ. Речь идет о сквере имени Клары Цеткин и сквере Юнеско, что рядом с кинотеатром «Космос», а также сквере имени Джавахарлала Неру, который находится рядом с железнодорожным вокзалом Екатеринбурга (назван в честь индийского лидера, отца Индиры Ганди, который приезжал однажды в Свердловск, - Ред.).

Новый статус не позволит застройщикам претендовать на землю, которую занимают деревья.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– 15 октября на заседании комиссии надо окончательно принять решение и 22 числа мы должны будем утвердить переход этих трех площадок уже на заседании Думы, – объясняет Игорь Володин, председатель Екатеринбургской городской Думы. – Затем мы планируем активно поработать с администрацией города и перевести в этот статус еще 16 площадок.

В мэрии также отметили, что параллельно в городе идут работы по ремонту парков и скверов. На следующей неделе будет снова открыта площадь Обороны.

– Также есть готовые объекты на территории Ленинского и Кировского районов, – говорит Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга. – Они уже идут в новой логике – освещение, плюс видеоконтроль. И естественно этот стандарт мы будем распространять на все парки и скверы, которые мы берем в реконструкцию и делаем. Минимальной объем работ это дорожки, скамейки, освещение, видеонаблюдение.

Сквер рядом с железнодорожным вокзалам назван в честь Джавахарлала Неру, индийского лидера и отца Индиры Ганди.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также городские власти хотят провести своеобразный эксперимент и сделать в нескольких зеленых зонах территорию для выгула собак.

– Мы приняли решение по организации двух огороженных площадок, – говорит Александр Высокинский. – Внутри постараемся сделать скамейки. Двери будут закрываться автоматически. Человек сможет придти, отпустить питомца с поводка и сесть читать книжку. Но условие одно – если хозяева не будут убирать за своими питомцами, то мы эту практику остановим. Если же гражданская позиция у хозяев собак будет ответственная, тогда никаких вопросов не возникнет.

Отдельно сотрудники городской администрации отметили, что пока не решили, надо ли огораживать скверы и парки в Екатеринбурге и закрывать вход в них на ночь. В таком режиме в Екатеринбурге, например, уже работает дендрологический парк рядом с УрФУ.

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