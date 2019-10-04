2019-10-04T11:06:34+03:00
Общество

Екатеринбуржцам показали, как будет выглядеть новый железнодорожный вокзал

Он сможет принимать поезда высокоскоростной магистрали Москва - Пекин
Данил СВЕЧКОВ
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Строить новые здания вокзала начнут лишь после Универсиады.Строить новые здания вокзала начнут лишь после Универсиады.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Городские власти планируют серьезно расширить железнодорожный вокзал Екатеринбурга. Об этом сегодня, 4 октября, в ходе объезда городских скверов заявил мэр Александр Высокинский. В частности по другую сторону здания вокзала, за железнодорожными путями, в районе улицы Завокзальной должен появиться новый современный вокзал, который будет принимать городские электрички и скоростные поезда, в случае если высокоскоростная магистраль Москва - Пекин, а также трасса Екатеринбург - Челябинск будут построены.

– Идея создания нового пересадочного узла связана с тем, чтобы у нас появился вокзал четырех площадей, – говорит Алексей Гребенкин, заместитель начальника Свердловской железной дороги. – Тогда мы сможем объединить и территорию города со стороны действующего вокзала и завокзальную территорию, а еще сделать площадь с восточной и западной стороны для удобства прохода к транспортно-пересадочному узлу.

Два варианта того, как изменится Привокзальная площадь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два варианта того, как изменится Привокзальная площадь.Фото: Алексей БУЛАТОВ

По задумке архитекторов оба здания вокзала будет соединены конкорсом (распределительным залом), идущим над путями, подобно крытому мосту. Также планируется, что перед зданием действующего вокзала на Привокзальной площади появится еще одно здание более новое.

– Есть вариант накрыть это все (оба здания у Привокзальной площади, - Ред.) крышей, – говорит Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга. – У железной дороги есть принцип «сухие ноги» – человек должен выйти с электрички, с поезда и по сухой поверхности дойти до Площади. Дальше у него есть выходы к трамваям и метро.

Сквер Джавахарлала Неру, что справа от вокзала, не пострадает, уверяют в мэрии, так как ему присвоят статус особо охраняемой природной территории. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сквер Джавахарлала Неру, что справа от вокзала, не пострадает, уверяют в мэрии, так как ему присвоят статус особо охраняемой природной территории.Фото: Алексей БУЛАТОВ

При такой глобальной стройке сквер Джавахарлала Неру, что справа от вокзала, не пострадает, уверяют в мэрии. Для этого ему дополнительно придадут статус особо охраняемой природной территории.

– Мы рассчитываем, что до Универсиады-2023 сделать это все не успеем, но году к 2025-2026 в стратегическом плане эти работы у нас есть, – добавил глава города.

Точную стоимость строительных работ на объезде не озвучили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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