Глава Екатеринбурга: нам надо попасть в «клуб сильных городов»

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 26 сентября подвел итоги первого года администрации города под его руководством, а также поставил задачи на перспективу.

СТРОИМ, РАБОТАЕМ, РАЗВИВАЕМСЯ

Прошедший год для Екатеринбурга выдался нетипичным. В привычную жизнь горожан вмешалась политика, ее было больше, чем в горячую предвыборную кампанию – обсуждения, споры, порой доводившие до изменения местных регламентов.

Несмотря на это, экономика Екатеринбурга за последние 12 месяцев активно развивалась.

- Если заработная плата растет – хорошо, объемы промышленного производства растут – хорошо, безработица падает – хорошо, темпы строительства жилья растут – хорошо. Для населения важны эти показатели, - подчеркнул глава города. – По обороту крупных и средних организаций: рост в этом году 10%. Экономика по стране растет на существенно меньшие величины. Екатеринбург был и остается одним из локомотивов роста не только Свердловской области, но и всей страны.

За январь – июль этого года – 941 миллиард, к концу года Екатеринбург выйдет на показатель в 2 триллиона 50 миллиардов рублей. Это говорит о том, что бизнес в городе продолжает активно развиваться, появляются рабочие места, платятся налоги.

Александр Высокинский: город развивается, это главноеФото: Алексей БУЛАТОВ

Объем отгруженных товаров собственного производства составил 540 миллиардов рублей, прибыль крупных и средних предприятий с января по июль выросла в 2,6 раза. Розничный торговый оборот за этот период составил 850 миллиардов рублей.

В городе продолжается активное строительство и ввод нового жилья. К концу год планируется сдать 1,175 миллиона квадратных метров жилья и 850 тысяч «квадратов» нежилых помещений.

- Строительство социальных объектов в городе – это механизм диалога с застройщиками. На каждый квадратный метр жилья из бюджета города тратится 10 тысяч рублей. То есть нужно больше 10 миллиардов рублей. В этом году мы вышли на 7 миллиардов рублей, это в полтора раза больше предыдущего периода, - говорит глава города.

Показатели на городском рынке труда тоже лучше средних по стране: безработица составляет 6,7%. Число вакансий значительно превышает количество предложений. С одной стороны это хорошо – у людей есть работа. С другой стороны, эта ситуация говорит о кадровом голоде.

Средняя заработная плата в Екатеринбурге сегодня составляет 53 264 рубля.

ГОРОД ОДЕНУТ В ГРАНИТ: МНОГО, КАЧЕСТВЕННО, РОВНО

В этом году немало нареканий у горожан и городских чиновников вызвало качество работы подрядчиков, занимающихся реконструкцией сквера у Оперного театра, а также меняющих старую плитку на тротуарах на новый гранит.

- Контракт по реконструкции сквера заключили еще летом 2018 года, мы обязаны его выполнять. С подрядчиком проводим жесткие разговоры. Если они не выполнят работы – мы пойдем в суд, - говорит глава города. – При этом, в целом по городу 70% подрядчиков работают нормально.

Центр города оденут в гранитФото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлом году Плотинку выложили тонким гранитом, толщиной 50 миллиметров. Ее качество оставляет желать лучшего: плитка скалывается и шатается. В этом году мэрия учла опыт и стала закупать более надежный гранит, толщиной 80-100 миллиметров.

- Он прослужит 50-60 лет. Проблема в том, что гранит стал поступать в город к августу и процесс замены тротуарного покрытия затянулся, - говорит Александр Высокинский. Нам нужен гранит: много, качественно, ровно.

Также в городе к юбилею будут менять уличное освещение. На новых столбах в «бочках» разместят оптиковолоконное оборудование, которое будет раздавать wi-fi стандарта 5G и 6G.

ЗАЧЕМ НУЖНА УНИВЕРСИАДА

Екатеринбург не раз принимал у себя крупные международные мероприятия. Для того, чтобы попасть в «клуб сильных городов», нам нужно провести Универсиаду в 2-23 году– мероприятие мирового масштаба. Все возможности для этого у города есть.

Недавно в районе Кольцово открылся Конгресс-холл, где будут выступать звезды эстрады из разных стран. У нас есть инфраструктура и понимание того, как провести спортивное мероприятие, уверен мэр.

НА РАЙОНЕ

- Мы поставили задачу: в каждом районе должны появиться свои объекты благоустройства. Районы справились по-разному: впереди Ленинский район, здесь появились зеленые зоны, площадки, - говорит мэр. – В Кировском районе появился сквер, в Верх-Исетском районе завершаются работы по улице Крауля от Викулова до Заводской, в Чкаловском – сквер на Грибоедова обновился.

Также в Екатеринбурге в ближайшие годы обустроят площадки для выгула собак. Это будут огороженные территории со специальным оборудованием для тренировки питомцев.

Но оставят их только при одном условии – если владельцы собак будут убирать за ними. В противности случае объекты реконструируют.

- Если будут убирать за собой сами, а не ждать, пока это сделают другие, то оставим, - прокомментировал ситуацию глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Питомцам могут выделить отдельные площадкиФото: Алексей БУЛАТОВ

ЭХ, ДОРОГИ

Важный процесс в жизни города – обновление развязок. Так, в сентябре в городе открыли развязку на улице Серафимы Дерябиной. Ее реконструировали без перекрытий, теперь пробок на выезде из микрорайона Академический стало меньше.

- Критичный объект – развязка на Калине, его придется реконструировать в ближайшие годы по примеру Макаровского моста – сначала возводить новый мост, а затем реконструировать старый, - говорит глава города.

Также в уральской столице обновят фасады домов по гостевому маршруту. К примеру, сейчас в мэрии решают вопрос: как преобразить фасады трех многоэтажек напротив ТЮЗа на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Шевченко.

В городе ремонтируют дороги и реконструируют мостыФото: Алексей БУЛАТОВ

НЕПРОСТОЙ ГОД

- У меня прошел год. Год непростой. Больше политики, чем в выборные годы. Но на фоне больших общественных обсуждений экономика развивалась. Я благодарен тем, кто приходил и говорил: вы все делаете правильно, тем, кто советовал, как сделать лучше. Главное – город не потерял в динамике развития. Это большой шаг вперед, - резюмировал Александр Высокинский.