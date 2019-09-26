К юбилею города весь центр Екатеринбурга выложат гранитом

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-26T12:59:05+03:00

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В Екатеринбурге в 2019 году началась «гранитная революция». Из центра уральской столицы стремительно исчезает пришедшая в негодность кирпичная кладка на тротуарах. Ее решили заменить качественным гранитом.

В прошлом году Плотинку выложили гранитной плиткой толщиной 50 миллиметров. Этот опыт оказался неудачным – плитка быстро начала трескаться и шататься. В 2019 году центр стали выкладывать 80-100 миллиметровой гранитной плиткой.

- Эта плитка прослужит 50-60 лет. По ней будет ходить не одно поколение. Мы сейчас ищем надежных подрядчиков, с которыми можно выстроить долгосрочные отношения. Городу нужен гранит, - говорит глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Работы завершат до наступления зимыФото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, по федеральному закону контракт на благоустройство тротуаров заключается с подрядчиком, который предложит наименьшую цену на свою работу. В этом есть минус – не все способны справиться с поставленными задачами.

Эхо подобного подхода можно наблюдать в сквере у Оперного театра, где претензии к проекту реконструкции, а также качеству работ есть не только у горожан, но и у мэрии.

- Этот контракт был заключен еще летом 2018 года, поэтому мы обязаны выполнить его. Все недочеты мы высказываем подрядчику и ведем достаточно жесткую разъяснительную работу, - говорит градоначальник.

Также Александр Высокинский высказался относительно затяжного ремонта тротуара на проспекте Ленина. По его словам, гранит стали заводить в город в начале августа, так как поставщики были загружены другими заказами. Из-за этого часть работ пришлась на осень. Однако до зимы все работы выполнят.

ИСТОЧНИК KP.RU