В Екатеринбурге за год средняя зарплата подросла на тысячу рублей
Жители Екатеринбурга в 2019 году в среднем получают 53 265 рублей в месяц. При этом, по итогам года этот показатель подрастет из-за того, что многие горожане получают премии, а отдельные категории специалистов - «тринадцатые зарплаты».
Таким образом, за год средний заработок жителя уральской столицы вырос на 1 тысячу рублей: по итогам 2018 года он составлял 52 172 рубля. Больше всего сегодня можно заработать в банковском секторе экономики и на производстве.
- Для жителей Екатеринбурга важны реальные показатели роста экономики города. Если растет зарплата - это хорошо, если снижается безработица - это хорошо. Все это действительно важно для жителей города, - подчеркнул глава города Александр Высокинский.
ИСТОЧНИК KP.RU