В Екатеринбурге за год средняя зарплата подросла на тысячу рублей

СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-26T15:26:46+03:00

Экономика в Екатеринбурге растет быстрее, чем в среднем по стране, заявил градоначальник Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жители Екатеринбурга в 2019 году в среднем получают 53 265 рублей в месяц. При этом, по итогам года этот показатель подрастет из-за того, что многие горожане получают премии, а отдельные категории специалистов - «тринадцатые зарплаты».

Таким образом, за год средний заработок жителя уральской столицы вырос на 1 тысячу рублей: по итогам 2018 года он составлял 52 172 рубля. Больше всего сегодня можно заработать в банковском секторе экономики и на производстве.

- Для жителей Екатеринбурга важны реальные показатели роста экономики города. Если растет зарплата - это хорошо, если снижается безработица - это хорошо. Все это действительно важно для жителей города, - подчеркнул глава города Александр Высокинский.

ИСТОЧНИК KP.RU