Жители уральской столицы сами выберут лучшее место для храма Святой Екатерины

В октябре жители уральской столицы сами выберут место, где, по их мнению, должны построить храм Святой Екатерины. На выбор будут предложены две площадки: участок за Макаровским мостом и на месте бывшего Приборостроительного завода на ул. Горького, 17. Площадки будут указаны в опросном листе. А сам опрос пройдет по новым правилам.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ

Пункты для голосования откроют в воскресенье, 13 октября, во всех районах города. Они будут размещены в школах и дворцах культуры – всего будет 51 точка. За каждым пунктом закрепят свой перечень адресов. Все пункты голосования откроются с 8 часов утра и будут работать до 20 часов вечера.

- Все хотят, чтобы собор принес исключительно мир в наш город, чтобы он в конечном итоге только объединял людей, а не разъединял их, – говорит депутат Гордумы Алексей Вихарев. – С коллегами из Администрации города мы обсуждали вопросы, связанные с открытостью и прозрачностью процесса. Кроме того, говорили о необходимости привлечения общественных наблюдателей - к этому вопросу мы вернёмся на заседании думы. Гражданам важно понимать, что их мнения будут услышаны и учтены.

Гордума 24 сентября приняла изменения в порядок проведения опроса. Фото: пресс-служба Городской думы

Для участия в опросе нужно иметь обязательную регистрацию по месту жительства. То есть нужно будет предъявить паспорт. Только после этого вам дадут опросный лист. Каждый участник выберет один вариант, поставит напротив него любой знак, после чего опустит бюллетень в опечатанную урну. После окончания голосования голоса подсчитают в городском Избиркоме - подсчет голосов стартует в полночь. Результаты огласят на следующий день – 14 октября.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА

Опрос – важный и ответственный процесс, результат которого не должен вызывать сомнений ни у представителей Горизбиркома, ни у самих горожан. Правила для опроса в Екатеринбурге не менялись с 2006 года и сильно устарели, поэтому на заседании Гордумы 10 сентября народные избранники утвердили поправки в документ.

- Действующая редакция документа не обеспечивала тайну участия граждан, - объясняет глава аппарата администрации города Илья Захаров, который несколько лет возглавлял Горизбирком. – Проект предполагает следующие изменения: возможность проведения голосования в специальных пунктах. Второе – депутатам предоставляется возможность утверждения формы опросного листа.

Депутат Городской думы Тимофей Жуков считает опрос наиболее приемлемым вариантом для завершения процесса по выбору места для будущего храма.

- Нужно и дальше оптимизировать работу и в полной мере соответствовать современным требованиям, - заключил Жуков.

Завод уже несколько лет не работаетФото: Алексей БУЛАТОВ

ГЛАВНОЕ - ДОВЕРИЕ

Глава города Александр Высокинский поправки одобрил. По его словам это повысит доверие екатеринбуржцев к результатам опроса.

- Теперь спектр инструментов для обсуждения актуальных и значимых городских проблем расширился, - резюмировал градоначальник.

Мнение мэра поддержал и председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин. По его словам, поправки расширили полномочия депутатов. К тому же теперь ничто не ограничивает участие общественности в дальнейшем обсуждении.

Итоговую редакцию документа о проведении опроса депутаты Гордумы приняли на заседании 24 сентября.

- Опрос призван стать завершением общественной дискуссии, начавшейся в мае этого года по вопросу размещения храма Святой Екатерины.

Площадка за Макаровским мостом пока свободнаФото: Алексей БУЛАТОВ

ВАЖНО!

- Площадку на перекрестке улиц Фурманова и Белинского убрали из списка, так как эта территория находится в постоянном бессрочном пользовании собственника.

- Каждый гражданин, пришедший на опросный пункт, может выбрать любой из двух вариантов. Если бюллетень останется незаполненным, либо будут отмечены оба варианта – его признают недействительным.

- Каждый опросный лист защитят от подделывания и копирования специальным оттиском печати Горизбиркома.

- Если бы в опросе задействовали все 573 избирательных участка в городе – на это ушли бы большие деньги. Поэтому точек будет 51, на опрос потратят не больше 6 миллиона рублей.

- Сведения о том, к какому участку относятся улицы и дома, разместят на главном портале города, также Горизбирком откроет «горячую линию» для всех горожан.

- Чтобы опрос состоялся, на участки должны прийти не менее 10 857 человек. Это 1 процент от общего числа горожан, обладающих избирательным правом.

Вторая площадка за Макаровским мостом тоже расположена на берегу Городского пруда. Фото: скрин с презентации

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Впервые воссоздать Екатерининский собор представители Екатеринбургской епархии намеревались еще в 2010 году на площади Труда. Однако для большого храма там слишком мало места. К тому же именно здесь расположен фонтан «Каменный цветок» - излюбленное место для отдыха горожан. Тогда представители Русской православной церкви согласились с мнением горожан и решили подобрать другое место для стройки.

К вопросу вернулись в 2016 году, когда рабочая группа, созданная по инициативе губернатора, приняла решение о возведении храма в акватории Городского пруда. Но часть горожан решила, что новый объект изменит привычную панораму, открывающуюся с Плотинки в сторону ККТ «Космос». В следующем году инвесторы решили отказаться от стройки в этом месте.

В 2018 году были озвучены планы по возведению храма Святой Екатерины по новому проекту на Октябрьской площади у Драмтеатра. Однако часть горожан не согласилась с этим мнением.

В мае этого года глава города Александр Высокинский вместе с депутатами Гордумы пришел к выводу, что оптимальным решением вопроса станет опрос.