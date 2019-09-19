«Казни со звездами»: Иван Ургант высмеял казачий «турнир палачей», который прошел на Урале

На шоу «Вечерний Ургант» обсудили интересное мероприятие, которое прошло в одной из уральских деревень Талицкого района в прошлые выходные. И это не абы что, а настоящий казачий «турнир палачей». Звучит все очень страшно, но на деле участники вместо голов рубили тыквы. Они даже оделись для этого соответствующе.

- Многие возмущаются: «Как можно! Палач — ведь он отрубает головы». Но ведь спортсмен-лучник, когда стреляет по мишеням, тоже подразумевает, что он стреляет по людям, - рассказали организаторы мероприятия. – Какая между ними разница? Или спортсмены, которые фехтуют на шпагах, колют друг друга. Это ведь тоже нехорошо. Почему им можно, а нам нельзя?

Казаки уверены, что турнир вышел «веселым и интересным».

Фото: скриншот с видео

- Биатлонисты тоже не идиоты, чтобы по кружочкам стрелять. Они же представляют глаза фашистского снайпера. А метатель копья тоже метит в печенега, в которого уже четвертую олимпиаду попасть не может, - пошутил Иван Ургант.

Напомним, что турнир действительно вызвал большой интерес среди жителей – в нем приняли участие порядка 15 казаков, а в будущем, на следующий год, организаторы хотят пригласить людей и из соседних деревень.

Фото: скриншот с видео YouTube/Анатолий Потанин

- Наверное, главный приз был сундук мертвеца! Есть энтузиасты, которые не дают умереть спортивному ремеслу ДЮСШР «Эшафоша», - заметил ведущий. – Они не просят у государства ни копейки и проводят казни. А это спорт недешевый! Туда нужен и топор, и колпак, и дыба!

Ургант также отметил, что Первому каналу тоже нужно возобновить старинное ремесло и запустить новое шоу – «Казни со звездами».