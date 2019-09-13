«Вместо голов рубили тыквы»: на Урале прошел казачий «турнир палачей»

СЕГОДНЯ 07:18 2019-09-13T07:18:43+03:00

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Умеют развлекаться в русской деревне люди! Отсутствие гаджетов и хорошей связи для них – не проблема. Так, например, уральские казаки из деревни Маркова в Талицком районе решили провести «турнир палачей». Звучит страшно, но на деле – без крови и жестокости, под ударом оказались только тыквы. Но у казаков все было по-серьезному: и судья, и острые мечи со щитами, и одежда старинная.

Мероприятие было организовано любителями реконструкций исторических событий, в частности – времен Ивана Грозного и Ермака. В турнире приняли участие примерно полтора десятка человек.

В следующем году Анатолий планирует позвать участников из соседних деревень. Фото: скриншот с видео YouTube/Анатолий Потанин

- Жестокое было время. Сидели, обсуждали, так и родилась идея провести турнир. Мы специально посадили тыквы, чтобы потом рубить их. Остатки тыкв скормили скотине, - рассказал организатор фестиваля Анатолий Потанин. – Вообще, получилось весело, интересно.

Он также отметил, что есть вероятность провести такой турнир снова, только в следующий пригласить жителей других станиц и деревень.

А свой старый шлем Анатолий хочет в будущем привести в порядок и украсить пером. Фото: скриншот с видео YouTube/Анатолий Потанин

- Нам было интересно. У нас все ребята дрова колют, поэтому умеют рубить сверху вниз. Многие возмущаются: «Как можно! Палач — ведь он отрубает головы». Но ведь спортсмен-лучник, когда стреляет по мишеням, тоже подразумевает, что он стреляет по людям. Какая между ними разница? Или спортсмены, которые фехтуют на шпагах, колют друг друга. Это ведь тоже нехорошо. Почему им можно, а нам нельзя?

ИСТОЧНИК KP.RU