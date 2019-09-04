Экс-силовику, наехавшему на толпу людей в Полевском, дали 9 лет колонии

Экс-силовику Дмитрию Курницкому, который наехал на толпу людей в Полевском, вынесли обвинительный приговор. Напомним, что ДТП произошло утром 24 июня прошлого года, во время празднования Дня молодежи. Суд над ним начался еще в марте этого года.

По данным следствия, подсудимый поссорился с группой молодых людей, которые стояли около магазина, а потом пригрозил им убийством. После этого он протаранил толпу на своем Land Cruiser. В момент аварии экс-полицейский был в нетрезвом виде. В ДТП результате пострадали две девушки.

- В крови водителя был обнаружен алкоголь, доля которого в разы превышала установленную норму. При разрешенных 0,16 промилле, было обнаружено 1,25 промилле, - рассказывал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. - Дмитрий Курницкий действительно бывший силовик. Но он никогда не работал в полиции Полевского. Он был обычным постовым в Екатеринбурге. Его уволили по отрицательным мотивам.

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Оказалось, что ранее он уже привлекался за вождение в нетрезвом виде. В родном Полевском представители МВД из подразделения ГИБДД его два раза задерживали в нетрезвом виде. Первый раз в 2015 году – тогда его лишили прав. Второй – в 2016-м – ему назначили 200 часов исправительных работ.

Сегодня, 4 августа, в районном суде Полевского Курницкого признали виновным в покушении на убийство двух и более лиц и назначили 9 лет колонии строгого режима.