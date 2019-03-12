На Урале начали судить экс-полицейского, который за рулем внедорожника протаранил толпу молодежи

В Полевском начался суд над бывшим постовым Дмитрием Курницким. Прошлым летом экс-силовик протаранил толпу людей, находясь за рулем своего Land Cruiser. Все произошло утром 24 июня, когда в городе праздновали День молодежи. Сначала Курницкий повздорил с компанией у магазина, а потом пригрозил им убийством.

Курницкому грозит большой срок в колонии строгого режима. Фото: соцсети

В результате наезда пострадали две девушки.

- Это было раннее утро, когда все вдруг закричали. Прямо в людей ехал джип! Оказалось, что водитель был пьян. Поэтому все, кто стал свидетелем трагедии начали звонить в "скорую" и полицию, - рассказывали в тот день очевидцы. - Две молодых женщины угодили прямо под колеса. Еще одна смогла самостоятельно подняться. Но у нее болела нога.

Курницкого обвиняют в покушении на убийство, а также в нарушении ПДД повлекшее тяжкий вред здоровью.

- В крови водителя Land Cruiser был обнаружен алкоголь, доля которого в разы превышала установленную норму. При разрешенных 0,16 промилле, было обнаружено 1,25 промилле, - рассказывал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Дмитрий Курницкий действительно бывший силовик. Но он никогда не работал в полиции Полевского. Он был обычным постовым в Екатеринбурге. Его уволили по отрицательным мотивам. Более того, в родном Полевском представители МВД из подразделения ГИБДД его два раза задерживали в нетрезвом виде. Первый раз в 2015 году – тогда его лишили прав. Второй – в 2016-м – ему назначили 200 часов исправительных работ.

Случившееся попало на запись камеры наблюдения, установленной на соседнем здании.

- Пострадавшими по делу проходят шесть человек. Сегодня в суде начнется их допрос, - рассказал «КП» представитель одной из девушек Максим Едрышов. – Никто из них до сих пор не получил никакой компенсации от Курницкого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="440" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/657442" frameborder="0"></iframe> Внедорожник въехал в толпу людей в Полевском.Автор видео: Евгений Иванченко / bazhopol.ru! другой источник

До приговора Курницкий будет находиться в СИЗО.