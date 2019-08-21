2019-08-21T19:13:50+03:00
Происшествия

«Слышали, как он мычал из-под завалов»: на шахте в Североуральске погиб шахтер

Его завалило после обрушения горной породы
Данил СВЕЧКОВЛев ИСТОМИН
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Мужчину пытались спасти на протяжении нескольких часовМужчину пытались спасти на протяжении нескольких часовФото: Алексей БУЛАТОВ
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21 августа на шахте СУБРа «Ново-Кальинская» в Североуральске Свердловской области произошел обвал горной породы из-за горного удара. В результате под завалами оказался один из сотрудников предприятия – Сергей Котов.

Шахта "Ново-Кальинская". Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Шахта "Ново-Кальинская". Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

На протяжении нескольких часов с момента обрушения в 15:25 мужчину искали спасатели и горняки. При этом, эвакуации других отсеков шахты не проводилось. Вечером источник «Комсомольской правды» сообщил, что шахтер погиб.

- Да, это правда, он погиб под завалами, - сообщил источник.

Коллеги погибшего также пытались его спасти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коллеги погибшего также пытались его спастиФото: Алексей БУЛАТОВ

Известно, что мужчина погиб не сразу – пару часов его стоны слышали спасатели и шахтеры.

- Мы слышали, как он мычал под завалами, тогда еще он был жив, - рассказывают коллеги погибшего.

Чуть позже информацию подтвердили в МЧС, добавив, что в 20:30 по местному времени спасательные работы прекратили.

Техника спасателей на территории предприятия. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Техника спасателей на территории предприятия. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- Заблокированный в результате обрушения породы рабочий обнаружен без признаков жизни. Горноспасатели поднимают его на поверхность, - заявили в ведомстве.

Ранее в региональном МЧС рассказали о проведении спасательных работ.

- Разбор завалов производится силами работников шахты и горноспасателей, на ликвидации последствий обрушения работают 23 человека, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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