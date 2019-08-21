Обрушение на шахте в Североуральске: спасатели «перестукиваются» с взрывником, который остался под завалами

В четвертом часу дня на шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске произошло обрушение породы. Все случилось на глубине 1240 метров. В этот момент под землей находилось 56 человек.

- Громыхнуло в промежутке 15:15 -15:20, - рассказывает один из шахтеров. - Сразу все поняли, что это горный удар. Посыпалась известка с кровли, на штреке обвалилась местами порода. К этому времени смена заканчивается, рабочие едут домой. В 15:25 все выезжают на поверхность на электровозах (своеобразный лифт - Прим. Ред.). Уже на поверхности нам сказали, что после обрушения не могут найти взрывника. Его завалило наглухо. Но он жив. Спасательная служба «перестукивается» с ним по трубам.

- Как вы поняли, что произошло обрушение породы?

- То что это горный удар было понятно сразу. В том месте где он происходит, там обрушается порода/руда в разных количествах. Отголоски этого удара могут растянутся на много метров или даже километров. Напоминает взрыв. Горные удары бывают разной силы, сегодня бахнуло прилично! И не каждый горный удар заваливает людей, тут уж как повезет это же природное явление и никогда не знаешь где в следующий раз бахнет

Шахта находится рядом с Североуральском. Фото: Яндекс.Карты

На данный момент возле шахты работают спасатели, дежурит «скорая».

- Разбор завалов производится силами работников шахты и горноспасателей, на ликвидации последствий обрушения работают 23 человека, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Эвакуировать рабочих не стали и сейчас шахта работает в обычном режиме. Пока не работает только участок, где произошло обрушение породы.