2019-08-21T16:28:11+03:00
Происшествия

На Урале из-за обрушения в шахте заблокирован рабочий

К нему пытаются пробраться спасатели
Лев ИСТОМИН
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В поисках заблокированного рабочего участвуют его коллегиВ поисках заблокированного рабочего участвуют его коллегиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Североуральске Свердловской области 21 августа произошло обрушение породы на шахте "Ново-Кальинская" на глубине 1240 метров.

- Отрезан доступ к одному горнорабочему. Производится разбор завалов силами работников шахты и горноспасателей, на ликвидации последствий обрушения работают 23 человека, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Эвакуировать рабочих не стали и сейчас шахта работает в обычном режиме. Пока не работает только участок, где произошло обрушение породы.

Североуральские шахты находятся в 370 километрах от Екатеринбурга. Фото: Яндекс.Карты

Североуральские шахты находятся в 370 километрах от Екатеринбурга. Фото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU

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