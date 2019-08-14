Виновника жуткого ДТП на Малышева отправили в СИЗО

Утром, 14 августа, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга вынесли меру пресечения 23-летнему Владимиру Васильеву. Парень рано утром, 4 августа, устроил смертельное ДТП на перекрестке улиц Малышева и Московская, жертвами которого стали водитель и пассажир такси.

НИЧЕГО НЕ ПОМНЮ

Сам обвиняемый Васильев полностью признал свою вину и принес извинения родственникам погибших. После этого его отвезли в изолятор временного содержания на Фрунзе, 74.

Васильева привезли в зал заседаний в 11 часов 40 минут. К этому времени зал был полон народу, здесь шумно: родственники погибших, следователь, прокурор, журналисты, служба охраны.

Одно из первых заявлений Васильева: он говорит, что виноват в аварии, просит ему разрешить выплатить компенсацию, признается, что у него проблемы со здоровьем.

- Перед ДТП автомобиль, по ощущениям, двигался со скоростью 70 километров в час. Вдруг у меня резко заболела голова, я находился в предобморочном состоянии, - говорит обвиняемый. - Раньше такое происходило только раз - три года назад. К врачу не обращался. Я не понимал, что происходит, не видел, что делает друг, который сидел рядом.

На кроссовках Васильева нет шнурков - обычные правила предосторожности в ИВСФото: Алексей БУЛАТОВ

Следователь тем времени подробно описал обстоятельства смертельной аварии.В полдень в зал вошла судья, после чего следователь стал ходатайствовать о заключении Васильева под стражу. Сам обвиняемый сказал, что технических проблем с его автомобилем, на котором он устроил аварию, не было. Теперь главный акцент сделан на состоянии его здоровья.

ТРИНАДЦАТОЕ НАРУШЕНИЕ ОКАЗАЛОСЬ РОКОВЫМ…

- Владимир Васильев ехал по улице Малышева, нарушая правила дорожного движения, столкнулся с машинами. В результате Трушков и Никифоров скончались на месте. 5 августа 2019 года было возбуждено уголовное дело, 13 августа Владимир Васильев задержан, в тот же день ему предъявили обвинение.

На своем автомобиле Honda Civic регулярно нарушал ПДД, в течение последнего календарного года молодой человек несколько раз привлекался к административной ответственности: с начала 2018 года – 12 раз. Следователь акцентирует внимание на том, что Васильев при каждом нарушении правил на дороге подвергал опасности жизнь и здоровья участников движения. После этого он снова просит заключить обвиняемого под стражу.

Судья в ответ говорит, что ранее к уголовной ответственности Васильев не привлекался. Сейчас ему грозит до 7 лет лишения свободы, совершенное им преступление относится к категории средней тяжести, несмотря на то, что в аварии погибли два человека. Далее судья перечислила положительные характеристики молодого человека с мест учебы, с работы. Известно, что он работал волонтером – это судья также упомянула в своей речи.

Родственники погибших не верят в искренность извинений обвиняемогоФото: Олег Галимов

После этого вопросы Васильеву задала прокурор Татьяна Судник. В ответ на вопрос об обстоятельствах ДТП обвиняемый ответил, что не помнит, как оно произошло.

- Вы потеряли управление, сознание, говорите. Вы помните, как после Карла Либкнехта управляли машиной?

- Нет. Я не могу сказать, был ли в сознании, - ответ Владимир Васильев.

С ПОТЕРПЕВШИМИ НЕ СВЯЗАЛСЯ

По словам парня, после того, как автомобиль под его управлением выехал с улицы Карла Либкнехта на Малышева, ему резко стало плохо: у него заболела голова, потемнело в глазах. Такое с ним происходило и раньше. Машину, по его собственному утверждению, он не остановил, так как не понимал, что происходит.

- Я был не в себе, - кратко резюмировал обвиняемый.

Вот такой диалог состоялся у прокурора с парнем:

- Алкоголь, другие вредные привычки есть?

- Нет. Пробовал курить, но не постоянно.

- Вы как-то связывались с потерпевшими?

- Хотел связаться, но не было контактов.

После допроса у следователя 13 августа Васильев попросил прощения у родственников погибших. Фото: скрин с видео

- Вас когда выписали?

- 9 августа.

- Вы обращались за контактами к следователю?

- Да, звонили в субботу и воскресенье. Контактов не дали.

- KIA вам не принадлежит? Вы ранее этой машиной управляли?

- Не принадлежит. Управлял.

- Были ли технические неполадки?

- Я не знаю.

- Где ваша иномарка?

- На парковке.

- Вы потеряли управление, сознание, говорите. Вы помните, как после Карла Либкнехта управляли автомобилем?

- Нет. Не могу сказать, был ли в сознании.

НЕ ОТПУСКАЙТЕ ЕГО!

Рядом с Васильевым в автомобиле находился его приятель. Непонятно, почему он не вмешался в ситуацию и не попросил водителя остановить автомобиль.

Гражданская супруга погибшего в аварии пассажира такси Виталия Никифорова - Ирина Алферова, попросила судью не отпускать обвиняемого под домашний арест, потому что опасается, что Васильев может скрыться от возмездия.

Обвиняемого уводят из зала судаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Он был неадекватным, потому что адекватный человек не станет ехать на такой огромной скорости, - говорит Алферова, и добавляет, что не верит, что Васильев был трезв. После этого она не смогла сдержать слез. Женщина не верит в искренность извинений мужчины, она полагает, что он хочет смягчения наказания.

- Я не собираюсь скрываться от следствия, готов ответить за то, что совершил. Понимаю, что все это ужасно и бегать не буду, - возражает Васильев перед вынесением приговора. - Меня выписали из больницы 9 августа, но сам я пришел к следователю 12-го числа. Хотел бы скрыться – уже сделал бы это. Я не собираюсь управлять машиной и могу отдать права.

Из зала суда Васильев отправился в СИЗОФото: Алексей БУЛАТОВ

Представитель погибшего водителя такси Александр Шумилов считает, что о компенсации не может быть речи.

- Представьте, что погиб ваш ребенок. Возможно это в деньгах оценить и возместить? - восклицает адвокат.

Он напомнил, что виновник готов понести наказание, а значит должен согласится на строгую меру пресечения.

- Я думаю, что Васильев не мог быть в адекватном состоянии во время ДТП, ему кто-то помогает, - вздыхает супруга погибшего таксиста Марина Трушкова. - Нормальный человек так себя не поведет, да еще и на такой скорости...

После небольшого перерыва в 13:22 судья огласила приговор: Васильева отправили под арест на 1 месяц и 22 дня по 4 октября 2019 года.

- Нас удивило решение судьи. Будем продолжать действовать, - прокомментировала решение суда Алферова. - Я считаю, что он не признал вину, и с нами он не пытался связаться. Я же есть во всех соцсетях, и даже на справках был адрес, на который в крайнем случае можно было приехать.

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